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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. مبادرة سيارات المصريين تدخل حيز العمل من جديد.. نصائح للحفاظ على فرش السيارة الجلد

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تمتلك السيارات عادة مقاعد جلدية حيث يتم إنتاج السيارات من داخل مصانعها بتلك المفروشات ، ودائما ما يقوم أصحاب السيارات بالحفاظ علي فرش السيارة من الأوساخ والأتربة ، لذلك ليظهر فرش السيارة بشكل أنيق ومميز ، بالإضافة الي أن المقاعد الجلد كلما تم الحفاظ عليها كلما ظهرت بشكل أكثر فخامة وحداثة .

يتواجد داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV ، حيث يبحث المواطنين دائما عن سيارات اعتمادية تساعدهم علي التنقل والحركة وقضاء احتياجاتهم بكل سهولة، وذلك بفضل ما يوجد بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة .

كشف وكيل كايي في مصر عن توافر طراز جديد خلال الفترة المقبلة يطلق عليه اسم  كايي X7 ، وتنتمي سيارة  X7 الجديدة الي فئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر سيارة كايي الجديدة بتصميم مميز وأنيق .

أعلنت سها جندي وزيرة الهجرة المصرية عن إعادة فتح  مبادرة استيراد سيارات المصريين من الخارج وتفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة ، وذلك القرار جاء عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بقانون رقم ١٧٤ لسنة 2023 ، والذى ينص علي تقديم بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج من اجل جلب سياراتهم الي مصر .

كشفت شركة شيري عن طرازها الكهربائي الجديد شيري ليتل أنت ميني الجديدة في الصين، وتظهر السيارة الجديدة من شيري بـ بابين وتعرض للبيع في الصين باسم  نيو ايديشن.

 

 

فرش السيارة مقاعد جلدية سوزوكي فيتارا رينو داستر 2023 كايي X7 الـ SUV شيري ليتل أنت ميني

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