عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نصائح للحفاظ على فرش السيارة الجلد | تفاصيل

نصائح للحفاظ على
نصائح للحفاظ على فرش السيارة الجلد

تمتلك السيارات عادة مقاعد جلدية حيث يتم إنتاج السيارات من داخل مصانعها بتلك المفروشات ، ودائما ما يقوم أصحاب السيارات بالحفاظ علي فرش السيارة من الأوساخ والأتربة ، لذلك ليظهر فرش السيارة بشكل أنيق ومميز ، بالإضافة الي أن المقاعد الجلد كلما تم الحفاظ عليها كلما ظهرت بشكل أكثر فخامة وحداثة .

نصائح للحفاظ على فرش السيارة الجلد 

مبادرة سيارات المصريين تدخل حيز العمل من جديد| تفاصيل

أصغر سيارة JEEP في مصر بهذا السعر.. 5 سيارات هاتشباك تبدأ من 625 ألف.. سعر ارخص سيارة في مصر بعد الـ أوفر برايس

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري عدة  نصائح للحفاظ على فرش السيارة الجلد :

نصائح للحفاظ على فرش السيارة الجلد 

1- ركن السيارة بعيداً عن الشمس :

نصائح للحفاظ على فرش السيارة الجلد 

عند القيام بركن السيارة يجب الابتعاد عن الأماكن التي تسلط فيها الشمس علي السيارة بشكل مباشر ، بالإضافة الي انه يوصي بوضع عازل للشمس علي الزجاج الأمامي .

2- فتح نوافذ السيارة :

نصائح للحفاظ على فرش السيارة الجلد 

الجلد يفقد لمعانة ورونقه عند التعرض لدرجات حرارة مرتفعة ، وبالتالي يجب فتح زجاج السيارة  لتقليل تراكم الحرارة داخل السيارة .

3- كسوة للمقاعد :

نصائح للحفاظ على فرش السيارة الجلد 

هناك الكثير من ملاك السيارات يفضلون الحفاظ علي الفرش الأصلي للسيارة ، وذلك من خلال وضع كسوة علي المقاعد لحمايتها من الأتربة وأشعة الشمس الضارة .

4- تفريغ السيارة من الأكل والأدوات الحادة :

نصائح للحفاظ على فرش السيارة الجلد 

يمكن تفريغ سيارتك من الأدوات الحادة التي تحتك بالجلد وتفسده، بالإضافة الي عدم وضع أطعمة بالسيارة .

5- تنظيف فرش السيارة :

نصائح للحفاظ على فرش السيارة الجلد 

من الضروري أن يتم تنظيف فرش السيارة مرة واحدة كل 3 أشهر علي الأقل ، وذلك لحمايتها من البهتان .

ركن السيارة بعيدا عن الشمس فتح نوافذ السيارة تفريغ السيارة الأدوات الحادة تنظيف فرش السيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|الذهب يتراجع في محلات الصاغة بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

تحذير عاجل وإطلاق الإنذار في السعودية| تعليق الدراسة وظواهر جوية خطيرة خلال ساعات.. ماذا يحدث بالطقس؟!

أولى صفقات الزمالك في عهد حسين لبيب.. من هو اللاعب؟

نوع واحد فقط.. زيادة 7.5 جنيه بأسعار السجائر في هذا التوقيت

الكشف النهائي عن مرض الطبيب هاني الناظر.. مصاب بأشرس أنواع السرطان.. تفاصيل

مدبولي: زمن عزل سيناءعن باقي المناطق المصرية انتهى للأبد

رئيس الوزراء: إنشاء خط سكة حديد من طابا لأي مكان في مصر

طارق حامد يفجر أزمة في السعودية بسبب إشارة خارجة لـ محمد شريف

موضوعات متعلقة

مبادرة سيارات المصريين تدخل حيز العمل من جديد| تفاصيل

سعر شيري ليتل أنت ميني الكهربائية الجديدة

بورصة المحافظات| أسعار بيجو 508 وقشقاي وفولكس بمحافظة البحيرة

زيادة في جميع أسعار جيتور 2024 بالسوق المصري| تعرف عليها

أسعار مرسيدس GLC الكوبيه 2024 في السعودية.. صور

مستندات مطلوبة لتجديد رخصة السيارة.. تفاصيل

تيجو 8 الـ SUV موديل 2024 بـ 975 ألف جنيه | صور

إرشادات لتوفير استهلاك الوقود في السيارات| تفاصيل

ترشيحاتنا

سلاح التنمية.. إنجازات متعددة في ملف الإسكان والمدن الجديدة على أرض الفيروز

عاجل| موسيماني يقترب من الزمالك.. تفاصيل مثيرة

وفاة الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع مرض السرطان.. تفاصيل

تنمية لم تشهدها منذ التحرير|أحمد عامر: ما يحدث في سيناء شئ مذهل

صافرات الإنذار تدوي.. انفجارات في بئر السبع بعد سقوط صاروخ من غزة| فيديو

كامل الوزير: توفير وسائل نقل جماعي لرواد معرض TransMEA 2023 من القاهرة والمحافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غربلة التشكيل في الأهلي.. ثورة الدكة تدفع كولر لمفاجأة صن داونز بالقوة الضاربة

12 سنة كلها خير.. حكاية أبو رمزي السوري في شوارع المقطم.. فيديو

صراخ واتهامات فظيعة لـ نتنياهو|ماذا قالت المحتجزات لدى حماس وبماذا رد الاحتلال ؟

حولها سيارات جمع قمامة ..قصة إهانة ملك الهند لسيارات رولز رويس

فيديو

"بدي أكل خبز".. طفل فلسطيني يريد الاستشهاد ليأكل في الجنة| شاهد

نوال الزغبي: لن أتزوج مرة أخرى إلا بشرط واحد

بعد مسرحية زواج اصطناعى.. محمد أنور بـ3 أوجه فى السينما| تفاصيل

والدتها بتغسل كلى.. مى عزالدين تكشف دعم تركي آل الشيخ بزواج اصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ