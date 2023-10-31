نصائح للحفاظ على فرش السيارة الجلد | تفاصيل

تمتلك السيارات عادة مقاعد جلدية حيث يتم إنتاج السيارات من داخل مصانعها بتلك المفروشات ، ودائما ما يقوم أصحاب السيارات بالحفاظ علي فرش السيارة من الأوساخ والأتربة ، لذلك ليظهر فرش السيارة بشكل أنيق ومميز ، بالإضافة الي أن المقاعد الجلد كلما تم الحفاظ عليها كلما ظهرت بشكل أكثر فخامة وحداثة .

نصائح للحفاظ على فرش السيارة الجلد

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري عدة نصائح للحفاظ على فرش السيارة الجلد :

نصائح للحفاظ على فرش السيارة الجلد

1- ركن السيارة بعيداً عن الشمس :

نصائح للحفاظ على فرش السيارة الجلد

عند القيام بركن السيارة يجب الابتعاد عن الأماكن التي تسلط فيها الشمس علي السيارة بشكل مباشر ، بالإضافة الي انه يوصي بوضع عازل للشمس علي الزجاج الأمامي .

2- فتح نوافذ السيارة :

نصائح للحفاظ على فرش السيارة الجلد

الجلد يفقد لمعانة ورونقه عند التعرض لدرجات حرارة مرتفعة ، وبالتالي يجب فتح زجاج السيارة لتقليل تراكم الحرارة داخل السيارة .

3- كسوة للمقاعد :

نصائح للحفاظ على فرش السيارة الجلد

هناك الكثير من ملاك السيارات يفضلون الحفاظ علي الفرش الأصلي للسيارة ، وذلك من خلال وضع كسوة علي المقاعد لحمايتها من الأتربة وأشعة الشمس الضارة .

4- تفريغ السيارة من الأكل والأدوات الحادة :

نصائح للحفاظ على فرش السيارة الجلد

يمكن تفريغ سيارتك من الأدوات الحادة التي تحتك بالجلد وتفسده، بالإضافة الي عدم وضع أطعمة بالسيارة .

5- تنظيف فرش السيارة :

نصائح للحفاظ على فرش السيارة الجلد

من الضروري أن يتم تنظيف فرش السيارة مرة واحدة كل 3 أشهر علي الأقل ، وذلك لحمايتها من البهتان .