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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 أعراض تؤكد إصابتك بمرض الصدفية

أعراض الإصابة بمرض
أعراض الإصابة بمرض الصدفية

بالرغم من عدم وضوح السبب الرئيسي للإصابة بمرض الصدفية، فإن الجهاز المناعي والجينات لهما دور كبير في الإصابة به.

 

أعراض الإصابة بمرض الصدفية

 

يمكن أن تزيد أعراض الصدفية نتيجة عدة عوامل، كالجروح والحروق والتدخين، والضغوط النفسية، وإستخدام بعض الادوية، أو بسبب تغيرات الطقس، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

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وتختلف أعراض الصدفية من شخص لآخر، ولكن هناك بعض الأعراض المشتركة بين كل المصابين بمرض الصدفية، ومن أبرزها ما يلي :

_ ظهور طبقة حمراء سميكة من الجلد مغطاة بطبقة قشرية ذات لون فضي، وقد تسبب الحكة عادةً في المرفقين والركبتين وفروة الرأس والجذع وباطن القدمين.

 

أعراض الإصابة بمرض الصدفية

 

_ يمكن ملاحظة أظافر سميكة ومتعرجة.

_ جفاف وتشقق بالجلد المصاب، مما يسبب الحكة أو النزيف.

_ يعاني بعض المرضى من "التهاب المفاصل الصدفي"، ويتميز المصابين بمفاصل متيبسة ومنتفخة ومؤلمة.

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