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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ السعودي.. طريقة عمل لفائف البرجر بالجبنة

فطيرة البرغر بالجبنة
فطيرة البرغر بالجبنة

اذا كنتي من محبي المعجنات فطريقة عمل لفائف البرجر بالجبنة من الوصفات الجديدة لتناول البرجر على شكل لفائف شهية و مقرمشة ،وتعتبر هذه الاكلة من الوصفات الجديدة التي تشتهر في المطبخ السعودي، و هي عبارة عن فطائر من عجينة البف باستري محشوة باللحم وملفوفة ومخبوزة في الفرن،وفيما يلي خطوات عمل لفائف البرجر بالجبن.


طريقة عمل لفائف البرغر بالجبنة

المقادير:

‏-  300 جرام لحم مفروم
‏-  50 جرام خيار مخلل
‏-  2 قطعة عجينة باف باستري
‏-  1 بصل صغير
‏-  1 مغلف بهارات شاورما جاهزة
‏-  6 معلقة كبيرة جبنة مبشورة
‏-  6 معلقة كبيرة كاتشب
‏-  1 معلقة صغيرة ملح

طريقة التحضير:

يسخن الفرن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية ويوضع الرف في الوسط.

يطهى اللحم في الزيت حتى ينضج، ويضاف البصل المقطع، ثم يطهى المزيج لمدة دقيقة إضافية.

تفرد قطعة كبيرة من الفطائر على شكل مربع وتدهن بالكاتشب من الأعلى ثم ترش بمزيج اللحم والمخلل والجبنة المبشورة. بعد الانتهاء، تغطى بقطعة إضافية من الفطائر.

يضغط على العجينة حتى تلتصق جميع مكونات الحشوة سوياً، ثم تقطع العجيبة المحشوة إلى شرائح بحجم 3 سم.

تلتقط كل شريحة على حدة وتلوى حول نفسها ثم توضع في صينية للخبز.

تخبز في الفرن حتى تنتفخ الفطائر ويصبح لونها ذهبياً. تخرج من الفرن وتترك جانباً لتبرد قليلاً قبل التقديم.

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