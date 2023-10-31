عاجل.. ملف السعودية وحيدًا في سباق استضافة كأس العالم 2034

انتهى مساء اليوم الثلاثاء، باب الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال 2034.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أنه تلقى طلبًا وحيدًا لاستضافة المونديال.

وأوضح “فيفا”، أن الملف الوحيد الذي تم تقديمه لاستضافة كأس العالم، جاء من طرف الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويأتي ذلك بعد تأكيد الاتحاد الاسترالي لكرة القدم، عدم تقدمهم بطلب لاستضافة المونديال، ليُصبح ملف المملكة العربية السعودية وحيدًا في السباق.

وسيتم الإعلان عن البلد التي ستستضيف المونديال، في الربع الأخير من العام المقبل، لتقترب السعودية من أن تُصبح ثالث دولة عربية تنظم كأس العالم بعد قطر في 2022، والمغرب في نسخة 2030 المقبلة.