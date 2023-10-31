سهلة وسريعة.. طريقة عمل الباذنجان والبطاطس بالصلصة الحارة

تعتبر طريقة عمل الباذنجان والبطاطس، هي وصفة سهلة وسريعة يشتهر تحضير في المطابخ العربية، وهي من الوصفات المفيدة لمرضى فقر الدم "الأنيميا" وذلك لأن الباذنجان يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الباذنجان والبطاطس، وهي من الأكلات العربية الشهية واللذيذة ، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لفردين، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل الباذنجان والبطاطس بالصلصة الحارة

طريقة عمل الباذنجان والبطاطس بالصلصة الحارة

مقادير طريقة عمل الباذنجان والبطاطس بالصلصة الحارة :

زيت نباتي للقلي

2 باذنجان، مقطعة مكعبات

2 بطاطا، مقطعة مكعبات

1 بصل، مفروم فرم خشن

1 فص ثوم مفروم فرم خشن

½ حبة فلفل حار، مفروم فرم خشن

½2 حبة طماطم، مفرومة فرم خشن

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة أوريغانو

½ كوب ماء

طريقة عمل الباذنجان والبطاطس بالصلصة الحارة:

_ نسخّن الزيت في مقلاة عميقة على النار، ثم يضاف مكعبات الباذنجان ومكعبات البطاطا ونقليهم مع التقليب وبعد النضج، ونرفعهم من المقلاة.

_ نسخّن كميّة من الزيت في مقلاة منفصلة على النار، ثم يضاف البصل، الثوم، الفلفل الحار والطماطم ونقلب المكونات حتى تذبل.

_ يضاف معجون الطماطم، الملح والفلفل الأسود مع الاستمرار في التحريك.

_ يضاف الأوريغانو والماء، ونقوم بهرس المكونات، ويضاف الباذنجان والبطاطس ونقلب المزيج جيدًا حتى ينضج تمامًا.