السمك بهذه الطريقة.. أطعمة يجب تجنبها أثناء الحمل

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أطعمه يجب تجنبها أثناء الحمل..

1-السمك النيىء والاسماك الزيتيه:

الأسماك غنيه بالبروتين و الحديد و الأحماض الدهنيه التي تشمل جميع العناصر الغذائيه الأساسيه لتنمية الجهاز العصبي لدي طفلك. وعلي الرغم من أن الأسماك تعد من أهم الاطعمه الغذائيه لدي الحامل لكن أنتِ بحاجه لتجنب بعض أنواعها مثل : السوشي وسمك السلمون والرنجه والملوحه لأنها قد تكون ملوثه بالبكتيريا الضاره . كما أن بعض الأسماك الدهنيه تحتوي علي كميه كبيره من الزئبق التي قد تضر الجنين

. 2- اللحوم النيئه والدواجن والبيض:

اللحوم النيئه والدواجن والبيض تحتوي علي بكتيريا كولاي الليستيريا لذلك يجب الإبتعاد عن هذه الأطعمه لتجنب التسمم الغذائي وآثاره الضاره علي طفلك وبالطبع الابتعاد عنها وهي نيئة كاللنشون ، والهوت دوج وجميع أنواع اللحوم النيئة .

3- المشروبات التي تحتوي علي الكافيين:

المشروبات التي تحتوي علي الكافيين مثل الشاي والقهوه و المشروبات الغازية تؤثر علي قدرة الجسم علي امتصاص المعادن مثل الحديد والكالسيوم ، تناولك لهذه المشروبات قد تعرضك لحالة إجهاض أو ولاده مبكره لذا ننصح الحامل أن تحد من تناول هذه المشروبات.

4- المشروبات الكحولية :

يجب علي الحامل تجنب شرب الكحول لأنه يمكن أن يؤدي الى الإجهاض.

5- اللحوم سريعة التحضير :

مثل سلامي ، البرجر ، الهوت دوج ، وغيرهم من تلك الأنواع قد تكون ملوثه ببكتيريا الليستيريا الموجوده في بعض الأطعمه والتي يمكن أن تسبب عدوى خطيره تؤدي الي الإجهاض . إذا أردتي ان تأكلي اللحوم سريعة التحضير تأكدي أولاً من حرارة اللحم حيث انه غالبًا الحرارة المرتفعة تقتل أي بكتيريا سيئه ، اى لا تستخدمي الميكروويف لطهو مثل هذه الاطعمة بل الزيت على حرارة مرتفعة .

6- الخضروات الغير مغسوله :

الخضروات الغير مغسوله لديها القدره علي نقل مرض المقوسات وهو مرض تسببه جوندياي التوكسوبلازما الطفيلي التي يمكن ان تؤدي الي تلف في الدماغ أو العمي للجنين فمن الضروري غسل الخضار جيداً قبل تناوله.

7- الحليب غير المبستر :

تحتوي منتجات الحليب الغير مبستر أو الخام علي بكتيريا الليستيريا , التي يمكن ان تسبب الإجهاض كما ذكرنا . تأكدي من ان الحليب التي تتناوليه مبستر فيفضل في فترة الحمل الابتعاد عن الحليب الغير مبستر او إذا كنتِ تتناولى هذا الحليب فيفضل غليه جيداً ثم وضعة في التلاجة لقتل أى بكتريا ومنثم بأمكانك تناوله .

8- الأجبان الناعمة:

قد تكون بعض الاجبان الناعمة، مثل الفيتا، الريكفورد وغيرها من الاجبان الناعمة ملوثه ببكتيريا الليستيريا لذا يجب علي الحامل تجنب هذه المنتجات إلا إذا كانت مصنوعه من الحليب المبستر وماهو ما يمكن التأكد منه عن طريق القراءة الجيد لطريقة صنع تلك الأجبان على الغلاف قبل شرائها أو تناولها .

9- الآيس كريم:

يجب علي الحامل تجنب أكل الآيس كريم لأنه قد يحتوي علي البيض النيئ التي قد يكون ملوث ببكتيريا السالمونيلا وقد تحدثنا في بداية المقالة عن مخاطر تناول البيض نيئ أو ادراجة في اي طعام لا يتعرض للحرارة ومن ثم تناولة نيئ.