مشروب لذيذ ومفيد.. طريقة تحضير عصير الفول السوداني

تعتبر طريقة تحضير الفول السوداني، من طرق عمل المشروبات الصحية واللذيذة، ويقبل الكثيرون على تناوله في فصل الشتاء لقدرته على تدفئة الجسم.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة تحضير عصير الفول السوداني، وهو من المشروبات العربية المفيدة والصحية، والتي يمكن تحضيره في اقل من 10 دقيقة، وتكفي هذه المقادير لعمل كوبين، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية:

طريقة تحضير عصير الفول السوداني

طريقة تحضير عصير الفول السوداني

مقادير طريقة تحضير عصير الفول السوداني :

2 كوب فول سوداني غير مملح

½ كوب حليب مكثف محلى

1 ملعقة كبيرة صوص شوكولاتة

½ 1 كوب حليب سائل

طريقة تحضير عصير الفول السوداني :

_ نضع في وعاء الخلاط الكهربائي كل من: الفول السوداني، الحليب المكثف المحلى.

_ يضاف بعد ذلك: صوص الشوكولاتة، الحليب السائل.

_ نشغّل الخلاط على جميع المكونات الموجودة به حتى تتجانس ويصبح لديكِ مشروبًا.

_ نسكب عصير الفول السوداني في الأكواب ويقدّم باردًا.