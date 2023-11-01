يحيى قلاش: نقابة الصحفيين تؤكد حظر التطبيع في كل جمعية عمومية تنعقد

قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق: "قضية التطبيع أخذت من نقابة الصحفيين نصف عمرها، فالنقابة أنشئت في 1941، ومنذ نشأتها وهي منشغلة بالقضايا الوطنية ذات الطابع العروبي والوطني والمتعلقة بالأمن القومي، وهي من المشتركات بين الصحفيين والقوى الوطنية، من بينها كانت القضية الفلسطينية بكل تأكيد".

وأضاف يحيي قلاش خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "CBC": "بعض النقباء ساهموا في إنشاء منظمات كاتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد الأفروآسيوي، وهي منظمات أنشئت من أجل التأثير في الرأي العام الدولي، لمساندة القضية الفلسطينية، وكمنابر ومنصات لدعم التوجه القومي العروبي في حماية تلك القضية من الناحية الدولية".

وأضاف يحيي قلاش : "منذ عام حظر التطبيع، وحتى آخر جمعية عمومية لنقابة الصحفيين، فالنقابة تؤكد حظر التطبيع في كل جمعية عمومية تنعقد، وكان من الطبيعي في الحدث الحالي أن تكون نقابة الصحفيين في المقدمة دفاعا عن مشوار طويل خاضته وعن هذه القضية، فهذا المبنى احتوى ياسر عرفات كخطيبا، واحتفى بمحمود درويش وقال أجمل أشعاره عن القضية الفلسطينية، وأعلن منها البابا شنودة أنه لن يزور الأقصى إلا بوجود الشيخ الأزهر معه".