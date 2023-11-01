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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لماذا يعتبر إبراهام لينكولن أعظم رئيس في أمريكا؟.. أحمد المسلماني يوضح|فيديو

ابراهام لينكولن
ابراهام لينكولن

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أنه في كل استفتاء  يحدث لمعرفة من هو أعظم رئيس في تاريخ أمريكا؟، يكون الاجماع أن، ابراهام لينكولن أعظم رئيس في أمريكا، لافتاً إلى أن يكن المركز الثاني و الثالث للرئيس جورج واشنطن و الرئيس فرانكلين روزفلت.

أحمد المسلماني: إبراهام لينكولن هو محامي وسياسي

وأضاف أحمد المسلماني خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى، المذاع عبر فضائية " الحياة"، قائلاً:"هناك مقال للأستاذ محمد المنشاوي تحدث به عن حيثيات إعتبار الأمريكين أن لينكولن هو أعظم رئيس في تاريخ أمريكا"


وتابع أحمد المسلماني، قائلاً :" ابراهام لينكولن هو محامي و سياسي، في البداية كان غير معروف للناس ، و لكنه بدأ ينضم لحزب الجمهوري، و يخطب بعض الخطب الصغيره المتقطعة، و بدأ يصبح معروفاً على نطاق ضيق"


وأستكمل أحمد المسلماني :" ثم ترشح لمجلس الشيوخ عن ولاية إيلينوي سنة 1858، و عندما ترشح خسر ، و لكنه كسب شعبية كبيرة للغاية بفضل الخطاب السياسي البليغ و الأخلاقي الذي ألقاه ابراهام لينكولن، و الذي قال به كلمه شهيرة للغاية، وهي البيت المنقسم على نفسه لا يمكن أن يضمن الثبات"

 

المسلماني أمريكا إبراهام لينكولن احمد المسلماني جورج واشنطن

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