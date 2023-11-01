الخارجية الأمريكية: نريد فعل أي شيء لدخول المساعدات الإنسانية لغزة

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن أمريكا ترى أن الأمم المتحدة لديها دور تلعبه لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأضاف "وربيرج"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الصين وروسيا عليهما أن تدركا بأنهما لا تقدما ولن تقدم أي شيء للفلسطينيين، والولايات المتحدة أكبر مانح منفرد للمساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني بواقع 1.6 مليار دولار، بينما روسيا والصين لم تقدما شيء.

وأشار إلى أن أمريكا ضد فكرة تهجير بالنسبة للفلسطينيين، ولكنها تريد أن تعمل أي شيء بالنسبة للجهود اللازمة المشتركة لدخول المساعدات الإنسانية بتنسيق مع مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة.

وأكد أن مصر لديها سيادة وإسرائيل أيضا لديها سيادة، وليس من الممكن أن تفرض الولايات المتحدة على هذه الدول أي شيء، وأمريكا تعمل ليلا ونهارا مع الجانب المصري والسلطة الفلسطينية وإسرائيل والأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية.