"الخارجية الأمريكية": نحث إسرائيل على ضرورة تجنب إيذاء المدنيين في المعارك الجارية

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن ترى شخصاً واحداً أو طفلاً واحداً يموت بسبب أفعال حركة حماس، ونتواصل بشكل متواصل مع إسرائيل وجيشها حول أهمية تجنب أي ضرر للمدنيين.

وأضاف "وربيرج"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن أمريكا لا ترى أن إسرائيل تستهدف المدنيين الفلسطينيين مقارنة بما فعلته حماس ليس من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ولكن منذ سنوات.

وأشار المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن الوضع في قطاع غزة سيئ للغاية، والولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لإيصال المساعدات الإنسانية، وأمريكا لا ترى أن إسرائيل تستهدف عمدا المدنيين.

ولفت أن أمريكا ترى أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن النفس وفي الوقت نفسه مسؤولية تجنب الضرر للمدنيين، ونناقش ذلك مع إسرائيل، وحماس هي التي بدأت الأزمة

الأخيرة.