الملك أحمد فؤاد الثاني يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية

أدى الملك أحمد فؤاد الثاني، ملك مصر والسودان السابق، صلاة الجمعة بمسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية، برفقة عدد من أفراد أسرته وذويه، في أجواء إيمانية هادئة.

وذكرت مديرية اوقاف الاسكندرية، في بيان اليوم الجمعة، أن الشيخ محمد سعد العش، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، وأحمد حبيب، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، كانو في استقبال الملك أحمد فؤاد.

وجاءت خطبة الجمعة بعنوان «سعة رحمة الله باب الأمل وسبيل النجاة»، وألقاها فضيلة الشيخ أحمد عبد العظيم عمارة، حيث تناولت سعة رحمة الله تعالى وفتح باب التوبة، والدعوة إلى التمسك بالأمل وعدم اليأس.

وأكدت مديرية أوقاف الإسكندرية استمرار جهودها الدعوية والتوعوية من خلال تنظيم الشعائر والأنشطة الدينية بالمساجد، بما يُسهم في نشر صحيح الدين وترسيخ القيم الأخلاقية وتعزيز الوعي الديني المستنير.