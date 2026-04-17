نجاة الصغيرة تفوز بجائزة شخصية العام الثقافية ضمن الدورة العشرين من الشيخ زايد للكتاب

فازت الفنانة نجاة الصغيرة بجائزة شخصية العام الثقافية في الدورة العشرين من مسابقة الشيخ زايد للكتاب، كإحدى أبرز القامات الغنائية في العالم العربي، فقد شكلت بصوتها الدافئ وإحساسها المرهف مدرسة فنية متفردة أسهمت في ترسيخ الأغنية العربية الكلاسيكية الحديثة.

وقدمت نجاة عبر مسيرتها عدداً كبيراً من القصائد المغناة مما أسهم في تعزيز حضور اللغة العربية في الوجدان، وترسيخ محبتها لدى الأجيال المتعاقبة، كما صنعت إرثاً غنياً من الأعمال الخالدة التي لا تزال حاضرة بقوة في الذاكرة الجمعية، بما يعكس عمق تأثيرها في الثقافة الموسيقية العربية واستمرار إشعاعها عبر الزمن.



تعد نجاة الصغيرة من أبرز الأصوات التي أنجبتها الأغنية العربية، وصاحبة تجربة فنية استثنائية منذ بداياتها المبكرة في عالم الغناء، استطاعت أن تصوغ لنفسها أسلوباً متفرّداً يقوم على الإحساس المرهف والاختيار الدقيق للكلمة واللحن. قامت ببطولة 13 فيلماً سينمائياً على مدى 30 عاماً، وقدمت مئات الأغنيات الخالدة التي تعاونت خلالها مع أبرز ملحني الموسيقى العربية في القرن العشرين، مثل رياض السنباطي ومحمد عبد الوهاب وكمال الطويل وبليغ حمدي وسيد مكاوي ومحمد الموجي، وأبرز الشعراء العرب مثل نزار قباني ومأمون الشناوي وكامل الشناوي وعبد الرحمن الأبنودي، ومن أشهر أغنياتها "عيون القلب"، و"لا تكذبي"، و"أيظن"، و"أسألك الرحيلا"، وقد أسهمت نجاة في ترسيخ الذائقة الموسيقية الرفيعة، لتبقى رمزاً فنياً شامخاً، تتوارثه الأجيال بوصفه أحد تجليات الجمال والإبداع في الثقافة العربية.