انطلاق اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب
السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم .. البانيه بـ 190 جنيهًا
الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب تجاوزات واشنطن
الصحة تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجاته
بعائد 4.90%.. تفاصيل الشهادة الذهبية الدولارية من البنك الأهلي 2026
ترامب: استئناف قصف إيران إذا انتهت فترة وقف إطلاق النار دون اتفاق
استدعاء حاملة مروحيات أمريكية للمنطقة.. والدفاع الإيرانية: الحرب لم تنته بعد
أسعار اللحوم اليوم 18 أبريل 2026.. فيديو
إلهام أبو الفتح
فن وثقافة

مازن الغرباوي ضيف شرف المهرجان الدولي مسرح وثقافات بالدار البيضاء في دورته الـ 19

تكريم المخرج مازن الغرباوي
تكريم المخرج مازن الغرباوي
أحمد البهى

نال المخرج والفنان مازن الغرباوي تكريما رفيعا من مؤسسة الفنون الحية خلال فعاليات الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي مسرح وثقافات بالدار البيضاء، و قد جاء تكريم الغرباوي تقديراً لمسيرة فنية ومهنية حافلة تتجاوز عشرين عاماً، ليكون خير ممثل لبلاده في واحدة من أبرز التظاهرات الثقافية العربية والدولية.

وتوجّه الغرباوي بعميق شكره وامتنانه إلى مؤسسة الفنون الحية بقيادة الدكتور نور الدين عيوش، وإلى السيدة منى العلمي مديرة المؤسسة، وإلى وزارة الثقافة والشباب والرياضة بالمملكة المغربية، وكافة الأطر والهياكل التنظيمية للمهرجان، على هذا التقدير الكريم الذي يعكس عمق العلاقات الثقافية والفنية بين مصر والمغرب.

وأعرب الغرباوي عن اعتزازه البالغ بهذا التكريم، مؤكداً أن الجوائز والتكريمات من هذا المستوى لا تُثري المسيرة الفردية وحدها، بل تُعلي من شأن المسرح المصري والعربي أمام العالم. وأشاد بالمستوى الرفيع للمهرجان وبما يُقدّمه من منصة حقيقية للتبادل الفني والحوار بين الثقافات.
 

وأكد الغرباوي أن هذا التكريم يُضاف إلى مسيرة حافلة من العطاء المسرحي، ويُشكّل دافعاً متجدداً نحو مزيد من العمل والإبداع في خدمة الفن والإنسان. وشدّد على أن المهرجانات الدولية تمثل ركيزة أساسية في بناء جسور التواصل بين الشعوب، وفي الارتقاء بمعايير الإنتاج المسرحي واكتشاف المواهب الشابة التي تحمل رسالة المسرح إلى الأجيال القادمة. 
 

وأعرب الغرباوي عن أمله في أن تتواصل أواصر التعاون بين المؤسسات الثقافية المصرية والمغربية وسائر المؤسسات العربية والدولية، بما يخدم رسالة المسرح الإنسانية النبيلة.
يُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذة الدكتورة جيهان زكي، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيداً على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تُبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.


كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية للبنك الأهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني، وبلدية ظفار بسلطنة عمان. وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة سهير المرشدي تكريماً لمسيرتها الفنية الثرية، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان.

الفنان مازن الغرباوي مازن الغرباوي مسرح وثقافات بالدار البيضاء

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

بسمة بوسيل ونجلها

بسمة بوسيل تتألق رفقة ابنها في أحدث ظهور.. شاهد

الفنانة المغربية الفرنسية نادية الفارس

فقدت الوعي فى مسبح خاص.. من هي المغربية الفرنسية نادية الفارس

رحمة أحمد ومصطفى غريب ودنيا سامي

رحمة أحمد تشوق جمهورها لعمل جديد مع دنيا سامي ومصطفى غريب

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب

لوك جذاب .. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر

مش طايقين بعض .. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

