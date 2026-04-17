مازن الغرباوي ضيف شرف المهرجان الدولي مسرح وثقافات بالدار البيضاء في دورته الـ 19

نال المخرج والفنان مازن الغرباوي تكريما رفيعا من مؤسسة الفنون الحية خلال فعاليات الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي مسرح وثقافات بالدار البيضاء، و قد جاء تكريم الغرباوي تقديراً لمسيرة فنية ومهنية حافلة تتجاوز عشرين عاماً، ليكون خير ممثل لبلاده في واحدة من أبرز التظاهرات الثقافية العربية والدولية.

وتوجّه الغرباوي بعميق شكره وامتنانه إلى مؤسسة الفنون الحية بقيادة الدكتور نور الدين عيوش، وإلى السيدة منى العلمي مديرة المؤسسة، وإلى وزارة الثقافة والشباب والرياضة بالمملكة المغربية، وكافة الأطر والهياكل التنظيمية للمهرجان، على هذا التقدير الكريم الذي يعكس عمق العلاقات الثقافية والفنية بين مصر والمغرب.

وأعرب الغرباوي عن اعتزازه البالغ بهذا التكريم، مؤكداً أن الجوائز والتكريمات من هذا المستوى لا تُثري المسيرة الفردية وحدها، بل تُعلي من شأن المسرح المصري والعربي أمام العالم. وأشاد بالمستوى الرفيع للمهرجان وبما يُقدّمه من منصة حقيقية للتبادل الفني والحوار بين الثقافات.



وأكد الغرباوي أن هذا التكريم يُضاف إلى مسيرة حافلة من العطاء المسرحي، ويُشكّل دافعاً متجدداً نحو مزيد من العمل والإبداع في خدمة الفن والإنسان. وشدّد على أن المهرجانات الدولية تمثل ركيزة أساسية في بناء جسور التواصل بين الشعوب، وفي الارتقاء بمعايير الإنتاج المسرحي واكتشاف المواهب الشابة التي تحمل رسالة المسرح إلى الأجيال القادمة.



وأعرب الغرباوي عن أمله في أن تتواصل أواصر التعاون بين المؤسسات الثقافية المصرية والمغربية وسائر المؤسسات العربية والدولية، بما يخدم رسالة المسرح الإنسانية النبيلة.

يُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذة الدكتورة جيهان زكي، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيداً على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تُبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.



كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية للبنك الأهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني، وبلدية ظفار بسلطنة عمان. وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة سهير المرشدي تكريماً لمسيرتها الفنية الثرية، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان.