أصعب يوم في حياتي.. ريم سامي تكشف تفاصيل سقوط نجلها

كشف الفنانة الشابة ريم سامي، في تصريحات إذاعية عن تفاصيل واقعة سقوط ابنها في عمر السبعة أشهر.

وقالت ريم سامي: كان أصعب يوم في حياتي لما ابني عنده 7 شهور وقع، ربنا ما يوري أم أو أب حاجة وحشة في ولادهم، أنا مبخافش أوي ولكني بخاف على أهلي، أمي عملت حادثة زمان وخفت وكنت هموت عليها، ولكني أول مرة أعرف يعني إيه خوف لما ابني وقع.

وإضافت ريم سامي: كنت صاحية 8 الصبح وسمعت صوت دبة وفي الثانية دي أنا كنت خايفة أقوم، ولاقيت محمد واقع على سن الدولاب ومن كتر ما شكله يخوف بصيت عليه قبل ما أبص على سيف، وقالي خدي سيف وروحي المستشفى بسرعة، هما الاتنين اتزحلقوا والولد وقع لأن محمد طويل.

واستكملت ريم سامي حديثها قائلة: سيف كان بدأ يفقد الوعي شوية وكنت حاسة إني هموت، أنا قلبي جامد وأي موقف بعرف أتصرف، وكان أول مرة أخض أهلي ودخلت المستشفى وأخت محمد هي اللي اتصرفت وكنت قاعدة بعيط، وشفت اليوم ده خوف ربنا ما يكتبه على حد ده أصعب موقف في حياتي.