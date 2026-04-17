من بنت السلطان لـ حبيبي وانت بعيد.. محطات فنية في حياة حسن أبو السعود

يحل اليوم ذكري وفاة الموسيقار الكبير حسن أبو السعود، والذي يعد واحد من أهم الموسيقين في تاريخ الفن المصري.

حسن أبو السعود من مواليد مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في 2 إبريل 1948، لأب يعمل عازفًا على آلة الكلارينيت، ثم رئيسًا لإذاعة ليبيا، حيث قضى حسن طفولته الأولى. تخرج في كلية التجارة، جامعة القاهرة عام 1970، وبدأ حياته المهنية عازف أكورديون في فرقة صلاح عرام الموسيقية، لكنه ترك الفرقة ليسافر إلى اليابان بصحبة فرقة رضا، وهناك درس الموسيقى على يد مدرس ياباني.

تدرج في العمل النقابي، حتى أصبح نقيبًا للموسيقيين عام 2004، ولحن للعديد من مطربي عصره، مثل هاني شاكر، ومحمد منير، وراغب علامة، وخالد عجاج، وسميرة سعيد.

كما وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام السينمائية، مثل: (العار) عام 1982، (الكيف) عام 1985، (البيضة والحجر) عام 1990، (علي سبايسي) عام 2005.

توفى حسن أبو السعود بالقاهرة في 17 أبريل 2007 نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية من جراء مضاعفات مرض السكري.

ومن أشهر الاغاني التي قدمها حسن أبو السعود : بنت السلطان للفنان أحمد عدوية، اسف حبيبتي للفنان راغب علامة، متجرحنيش للفنان شيرين عبد الوهاب، لو بتحب للفنان هاني شاكر، حبيبي وانت بعيد للفنان تامر حسني