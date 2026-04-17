روائع بليغ بمناسبة أعياد الربيع فى الأوبرا

بمناسبة أعياد الربيع تقيم دار الأوبرا المصرية سهرة مميزة للفرقة القومية العربية للموسيقى يقودها المايسترو الدكتور مصطفى حلمى وتأتى تحت عنوان " بليغ والربيع " وذلك فى السادسة والنصف مساء الأحد 19 ابريل على المسرح الكبير وتضم نخبة مختارة من أعمال الموسيقار بليغ حمدى منها التوبة، إسمعونى، هوا ياهوا، الحب كله، على رمش عيونها، زى الهوا، أسمرانى اللون، مداح القمر وغيرها ..

أداء نجوم الفرقة أحمد عفت، أحمد سعيد، هند النحاس، ايناس عز الدين، غادة أدم، أشرف وليد، محمد طارق، مى حسن .

يبرز الحفل مساعى دار الأوبرا المصرية فى استثمار المناسبات المختلفة لعرض وتقديم ألوان التراث الموسيقى والغنائى وإحيائه بأطر فنية راقية تجسيدا لاهداف تطوير الوعى وإعادة صياغة الوجدان الجمعى .