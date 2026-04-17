Those Who Whistle After Dark.. مشاركة تركية في مسابقة مهرجان إسطنبول

شهد مهرجان إسطنبول السينمائي الدولي مساء أمس عرض الفيلم التركي

(Those Who Whistle After Dark)، وهو أولى التجارب الروائية الطويلة للمخرجة Pınar Yorgancıoğlu، ضمن المسابقة الرسمية على جائزة التوليب الذهبي.



مدة الفيلم 108 دقائق، وهو إنتاج مشترك بين تركيا وبلغاريا وألمانيا، ويقدم معالجة درامية ذات طابع وجودي تمزج بين الواقعية والكوميديا السوداء، مع لمسات فانتازية تعكس هشاشة العلاقات الإنسانية المعاصرة.



وتدور أحداث الفيلم حول عائلة من الطبقة المتوسطة تعيش توترات نفسية واجتماعية متراكمة تتصدر الحكاية شخصية رئيسية، وهي الكاتبة العاطلة عن العمل والمدمنة على الألعاب، والتي تفكر في الهجرة بحثًا عن بداية جديدة. في المقابل، تحاول الأم إسقاط طموحاتها غير المحققة على ابنتها، بينما يواجه الأب المتقاعد فراغًا داخليًا متزايدًا.

ويمثل إدراج الفيلم في المسابقة الرسمية خطوة مهمة في مسار مخرجته، التي تنتقل من عالم الأفلام القصيرة إلى الروائي الطويل، حاملة معها حساسية بصرية وسردية لافتة.