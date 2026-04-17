حملات تفتيش على العدادات.. هل يحق لموظف الكهرباء دخول منزلك؟

كثفت شركات كهرباء التوزيع على مستوى الجمهورية حملات تفتيش على عدادات الكهرباء للحد من التلاعب وسرقة التيار وتنفيذ خطة الوزارة لتغيير العدادات القديمة وتركيب عدادات كهرباء مسبوقة الدفع.

ومع انتشار حملات التفتيش، يقع الكثير في حيرة عند طرق موظف الكهرباء للباب، هل يسمح له بالدخول؟ وما هي حدود صلاحياته؟.

وضع القانون قواعد صارمة لحماية حرمة منزلك وضمان سير العمل..

من هم المسموح لهم بالدخول ومتي

ليس كل عامل في شركة الكهرباء يملك حق التفتيش داخل البيوت. هذا الحق ممنوح فقط لفئة محددة من (المهندسين والمفتشين) الحاصلين على صفة "الضبطية القضائية" بقرار من وزير العدل. مهمتهم تنحصر في رصد "سرقات التيار" أو "التلاعب بالعدادات" فقط.

من حقك الكامل قبل أن يخطو الموظف خطوة واحدة داخل منزلك، أن تطلب رؤية "كارنيه الضبطية القضائية".



لو قدم لك كارنيه وظيفة عادي (محصل أو فني صيانة) بدون صفة الضبطية يحق لك قانوناً منعه من الدخول.

التفتيش غالباً ما يكون في أوقات العمل الرسمية (نهاراً). إذا شعرت بأي ريبة أو كان الوقت متأخراً، لا تتردد في:

الإتصال بالخط الساخن للكهرباء (121) للتأكد من وجود مأمورية في منطقتك.

أو الاتصال بشرطة النجدة فوراً.

حتى لو كان الموظف معه "ضبطية قضائية"، صلاحياته تنتهي عند العداد والوصلات الكهربائية. لا يحق له نهائياً التفتيش في غرف النوم، الخزانات، أو الأغراض الشخصية البعيدة عن الدائرة الكهربائية.

ممنوعات في التعامل مع عداد الكهرباء

- يُحظر تماماً تحريك العداد من مكانه ولو لسنتيمتر واحد.

- لاتفتح غطاء الروزتة (الأسلاك) يظن البعض أن فتح الغطاء لتثبيت سلك هو أمر بسيط، لكن العدادات الذكية والكودية تسجل “فتح الغطاء”.

- الختم الرصاصي أو البلاستيكي هو "صمام الأمان" القانوني. تلفه أو قطعه يعني أنك تحاول الوصول لداخل العداد، وهي تهمة تلاعب مباشرة.

- عمل "الكوبري": توصيل سلك مباشر من خلف العداد لسحب تيار غير محسوب هو "سرقة تيار كهربائي" مكتملة الأركان وعقوبتها الغرامة والحبس في حالة تكرارها .

- توزيع الكهرباء للغير: ممنوع نهائياً مد وصلة لجارك أو كشك أو محل مجاور، حتى لو كان ذلك "مجاناً"؛ القانون يعتبره توزيعاً غير قانوني للطاقة.

- تغيير النشاط (التجاري والمنزلي): استخدام عداد شقة سكنية لإدارة (ورشة، عيادة، أو مكتب) يضعك تحت بند "التحايل على التعريفة" ويعرضك لغرامات فروق الأسعار والمصادرة.

- لا يجوز نقل عداد من وحدة لوحدة أخرى حتى لو كنت تملك العقار بالكامل؛ العداد مرتبط بـ "كروكي" العين المسجل في الشركة.

- ثبات القراءة: إذا لاحظت أن العداد "واقف" أو الشاشة مطفأة والكهرباء تعمل، فأنت في خطر. يجب الإبلاغ فوراً، لأن إستمرار الإستهلاك مع تعطل العداد يُصنف "إستيلاء على تيار".