قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر في صدارة التحرك الإقليمي.. تقدير دولي لدور القاهرة في احتواء الأزمات
جيش الاحتلال: لن نسمح بعودة اللبنانيين إلى 55 قرية
انطلاق اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب
السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم .. البانيه بـ 190 جنيهًا
الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب تجاوزات واشنطن
الصحة تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجاته
بعائد 4.90%.. تفاصيل الشهادة الذهبية الدولارية من البنك الأهلي 2026
ترامب: استئناف قصف إيران إذا انتهت فترة وقف إطلاق النار دون اتفاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق من إسرائيل على الحادث الأمني بحق سفارة تل أبيب في بريطانيا

إسرائيل
إسرائيل
محمود نوفل

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه تم التحقيق في حادثة أمنية مشتبه بها وقعت في الحديقة المجاورة للسفارة الإسرائيلية في لندن.

كما شددت الوزارة الإسرائيلية في بيان لها على أن جميع موظفي السفارة بخير، وأنها لم تتعرض لأي هجوم.

أعلنت الشرطة البريطانية أنها عززت وجودها الأمني في محيط سفارة إسرائيل في لندن، وذلك في العاصمة لندن، ضمن إجراءات احترازية جاءت عقب واقعة قيد التحقيق تتعلق باحتمال استخدام مواد خطرة.

وأوضحت الشرطة أن التحريات لا تزال جارية لتحديد ملابسات الحادث بدقة، مشيرة إلى أن الفرق المختصة تعمل على فحص الموقع وجمع الأدلة الفنية اللازمة، دون الكشف حتى الآن عن طبيعة المواد المشتبه بها أو مدى خطورتها.

وفي بيانها، شددت السلطات الأمنية على أنه لا توجد مؤشرات حتى اللحظة على وجود تهديد مباشر أو متزايد للسلامة العامة في المنطقة، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة الكاملة.

وأضافت الشرطة البريطانية أن تعزيز الوجود الأمني في محيط السفارة يأتي كإجراء وقائي، يهدف إلى تأمين المنطقة الدبلوماسية ومنع أي تطورات محتملة إلى حين انتهاء التحقيقات والفحوصات الفنية بشكل كامل.

وتُعد السفارات الأجنبية في لندن من المواقع التي تخضع عادة لإجراءات أمنية مشددة، خصوصًا في فترات التوترات الإقليمية أو بعد بلاغات أمنية، وهو ما يجعل أي تحرك أمني إضافي محل متابعة إعلامية واسعة.

ومن المتوقع أن تصدر السلطات البريطانية مزيدًا من التفاصيل خلال الساعات المقبلة مع تقدم التحقيقات وتوضيح طبيعة الواقعة التي دفعت إلى هذه الإجراءات الاحترازية.
 

الخارجية الإسرائيلية بريطانيا السفارة الإسرائيلية في بريطانيا الشرطة البريطانية السفارات الأجنبية في لندن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

محمود

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

ترشيحاتنا

ماكبوك برو M5

حرب الأسعار تشعل ماكبوك برو M5 بسعة 1 تيرابايت

ميتا

ميتا تقترب من انتزاع عرش إعلانات جوجل بدعم من الذكاء الاصطناعي

ماكبوك 8

شهر مع ماكبوك Neo .. 8 جيجا رام مش كفاية فعلًا

بالصور

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد