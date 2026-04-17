أول تعليق من إسرائيل على الحادث الأمني بحق سفارة تل أبيب في بريطانيا

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه تم التحقيق في حادثة أمنية مشتبه بها وقعت في الحديقة المجاورة للسفارة الإسرائيلية في لندن.

كما شددت الوزارة الإسرائيلية في بيان لها على أن جميع موظفي السفارة بخير، وأنها لم تتعرض لأي هجوم.

أعلنت الشرطة البريطانية أنها عززت وجودها الأمني في محيط سفارة إسرائيل في لندن، وذلك في العاصمة لندن، ضمن إجراءات احترازية جاءت عقب واقعة قيد التحقيق تتعلق باحتمال استخدام مواد خطرة.

وأوضحت الشرطة أن التحريات لا تزال جارية لتحديد ملابسات الحادث بدقة، مشيرة إلى أن الفرق المختصة تعمل على فحص الموقع وجمع الأدلة الفنية اللازمة، دون الكشف حتى الآن عن طبيعة المواد المشتبه بها أو مدى خطورتها.

وفي بيانها، شددت السلطات الأمنية على أنه لا توجد مؤشرات حتى اللحظة على وجود تهديد مباشر أو متزايد للسلامة العامة في المنطقة، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة الكاملة.

وأضافت الشرطة البريطانية أن تعزيز الوجود الأمني في محيط السفارة يأتي كإجراء وقائي، يهدف إلى تأمين المنطقة الدبلوماسية ومنع أي تطورات محتملة إلى حين انتهاء التحقيقات والفحوصات الفنية بشكل كامل.

وتُعد السفارات الأجنبية في لندن من المواقع التي تخضع عادة لإجراءات أمنية مشددة، خصوصًا في فترات التوترات الإقليمية أو بعد بلاغات أمنية، وهو ما يجعل أي تحرك أمني إضافي محل متابعة إعلامية واسعة.

ومن المتوقع أن تصدر السلطات البريطانية مزيدًا من التفاصيل خلال الساعات المقبلة مع تقدم التحقيقات وتوضيح طبيعة الواقعة التي دفعت إلى هذه الإجراءات الاحترازية.

