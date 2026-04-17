الرئيس عون يكشف دور الجيش اللبناني بعد إنسحاب إسرائيل

أكد ال‏رئيس اللبناني جوزاف عون أن المفاوضات المباشرة مع دولة الاحتلال دقيقة ومفصلية والمسؤولية الوطنية يجب ان تكون واحدة في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن وانظار العالم متجهة نحو لبنان.



وأشار الرئيس اللبناني في تصريحات امام وفد من نواب بيروت إلى أن موقف الدولة هو تثبيت وقف إطلاق النار، وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الجنوبية المحتلة، واستعادة الأسرى، ومعالجة الخلافات الحدودية العالقة.



وقال الرئيس اللبناني أيضا : وقف إطلاق النار هو المدخل للمضي في المفاوضات وهو خيار يلقى دعما محليا وخارجيا، كانت من أبرز مظاهره ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الاتصال الهاتفي أمس من دعم للبنان ولسيادته واستقلاله وسلامة اراضيه، إضافة الى وقوف الولايات المتحدة الى جانب الشعب اللبناني لإنهاء معاناته واستعادة عافيته وإعادة تفعيل اقتصاده الذي تأثر سلبا نتيجة الحرب الأخيرة.



وأضاف : ان الجيش اللبناني سوف يلعب دورا أساسيا بعد انسحاب القوات الإسرائيلية لجهة الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية وانهاء المظاهر المسلحة وطمأنة الجنوبيين بعد عودتهم الى قراهم وبلداتهم، بأن لا قوى مسلحة غير الجيش والقوى الأمنية الشرعية.



وتابع : اللبنانيون الذين تحملوا الكثير في السنوات الماضية، هم اليوم امام واقع جديد توافر له الدعم العربي والدولي وهذه الفرصة لا يجوز ان نضيّعها لانها قد لا تتكرر.

ومن جانبه ؛ صرح ‏النائب غسان حاصباني، المتحدث باسم وفد من نواب بيروت، بعد لقاء رئيس الجمهورية في بعبدا: وضعنا الرئيس جوزاف عون في أجواء مقررات مؤتمر «بيروت خالية من السلاح».



و أكد على الوقوف إلى جانب الدولة ورئيس الجمهورية والمؤسسات الشرعية ، لافتا إلى أنه تم اقتراح مجموعة نقاط ترتبط بتشديد تطبيق القوانين.



وأمضى غساني قائلا : نقلنا هواجس أهالي بيروت وتطلّعهم إلى أن تكون المدينة منطقة خالية من السلاح.

وبدوره ذكر النائب ملحم خلف: الرئيس جوزاف عون اكد ان الفرصة التي وصل اليها لبنان من خلال وقف اطلاق النار محطة محورية وجوهرية في مسار ينتظره لاتمام استقرار اكثر لهذا الوطن المعذب.