بمناسبة عيد الأضحى.. قوافل الداخلية توزع العبوات الغذائية بالمناطق الحضرية| صور

اطلقت وزارة الداخلية قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات العينية "عبوات سلع غذائية بالمجان" على قاطنى المناطق الحضارية الجديدة (الأسمرات - أهالينا - المحروسة - روضة السيدة زينب - معاً - الخيالة).. وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



كما وفرت منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية اللحوم للمواطنين بمناسبة عيد الإضحى المبارك بتخفضات كبيرة حيث شهدت هذه المنافذ إقبالاً كبيراً من المواطنين لشراء إحتياجتهم من اللحوم بأسعار مخفضة.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، وتفعيل المبادرات الإنسانية للمساهمة فى دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الإجتماعية للأسر المصرية بالمناطق الأولى بالرعاية.

وذلك استمراراً للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية.. وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك.









