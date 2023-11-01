تستفز الأهلي|تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على تصريحات مدرب صن داونز

قال كريم ذكري لاعب الزمالك والمصري السابق، إن الأهلي سيرد في الملعب على ما قاله موكوينا مدرب صن داونز، من تصريحات مستفزة، قبل مباراة الإياب في نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وأضاف ذكري، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مدرب صن داونز لم يتعلم من أخطاء من سبقوه الذين ندموا على احتفالهم المبكر قبل الحسم.

كريم ذكري: الأهلي سيرد في الملعب على تصريحات مدرب صن داونز

وأشار إلى أن تصريحات موكوينا تستفز لاعبي الأهلي، وتحفزهم على الفوز في المباراة المرتقبة، موضحًا أن الفريق الأحمر قادر على تخطي عقبة بطل جنوب إفريقيا، والتأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي.

واختتم تصريحاته، بأن كهربا يجيد اللعب داخل الصندوق ويستطيع الحصول على ركلات جزاء ويسجل من أنصاف الفرص، بينما صلاح محسن تعرض للظلم في لقاء الذهاب بين الأهلي وصن داونز.