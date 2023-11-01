أشبه بالملاكمة|تعليق مثير من ناقد رياضي على مباراة الأهلي وصن داونز

قال الناقد الرياضي علاء عزت، إن المسافة الزمنية بين مباراتي الذهاب والإياب بين الأهلي وصن داونز، قصير للغاية، موضحًا أن هذا الفارق الزمني جنب الأحمر من الضغط العصبي.

وأضاف علاء عزت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مباراة الإياب تشبه مباريات الملاكمة، خاصة وأن التصريحات التي صدرت من مسؤولي الفريقين تحمل الكثير من الغرور.

علاء عزت: مباراة الأهلي وصن داونز أشبه بـ«الملاكمة».. والتحكيم لن يظلم الأهلي

وأوضح أن تصريحات موكوينا مدرب صن داونز، أشبه بالاستهانة بالنادي الأهلي، حيث تحدث وكأنه يصف الأحمر بأنه لم يأتِ إلى جنوب إفريقيا من الأساس، مشددًا أن المساحة الزمنية القصيرة تخدم الأهلي.

وشدد على أن الأهلي على أفضل من صن داونز على مستوى اللاعبين، على الرغم من أن المنافس يلعب بشكل منظم، موضحًا أن عامل الأرض والجمهور وكذلك التحكيم سيخدمون الأهلي الذي لن يتعرض لظلم تحكيمي غدًا.