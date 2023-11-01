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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 عوامل خطيرة تزيد من الإصابة بمرض الصدفية.. احذرها 

عوامل تزيد من الإصابة
عوامل تزيد من الإصابة بمرض الصدفية

يمكن أن تزيد أعراض الإصابة بمرض الصدفية؛ نتيجة عدة عوامل، ولا يوجد سبب واضح للإصابة بمرض الصدفية، ولكن الجهاز المناعي والجينات لهما دور كبير في الإصابة به.

 

عوامل تزيد من الإصابة بمرض الصدفية

 

يعتبر مرض الصدفية هو مرض جلدي مزمن غير معدٍ، يُصيب الجلد، ويحدث بسبب زيادة في نشاط الجهاز المناعي في الجسم، فيسبب سرعة نمو خلايا الجلد.

 

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ومن أبرز العوامل التي تزيد من الإصابة بمرض الصدفية، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، ما يلي: 

- إصابات الجلد مثل: جرح بالجلد أو حروق الشمس أو غير ذلك).

- الضغوط النفسية.

عوامل تزيد من الإصابة بمرض الصدفية

- الإصابة بعدوى البكتيريا العقدية في الحلق.

- التدخين.

- استخدام بعض الأدوية (مثل: الليثيوم، بريدنيزون، وهيدروكسي كلوروكين).

- تغيرات الطقس، خاصةً التعرض للبرد والجفاف.

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