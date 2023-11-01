الإجهاد يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الجهاز الهضمي؛ عندما يكون الجسم تحت ضغوط نفسية وعاطفية مفرطة، ويمكن أن يتأثر التوازن الطبيعي للجهاز الهضمي، ويحدث تغيرات في وظائفه.

وإليك بعض الطرق التي يؤثر بها الإجهاد على الجهاز الهضمي، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

كيف يؤثر الإجهاد على الجهاز الهضمي؟

القلق والتوتر: الإجهاد النفسي يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات القلق والتوتر. هذا القلق المستمر يمكن أن يؤثر على وظيفة الجهاز الهضمي ويسبب مشاكل مثل القلق المعوي والغثيان والقيء.

الانتظام الهضمي: الإجهاد قد يتسبب في تغييرات في نمط الطعام والانتظام الهضمي. قد يؤدي إلى زيادة الشهية وتناول الطعام بشكل غير صحي، أو قد يسبب فقدان الشهية وقلة تناول الطعام. هذه التغييرات يمكن أن تؤثر على عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح.

تهيج المعدة والأمعاء: يعتبر الإجهاد عاملًا محفزًا لتهيج الجهاز الهضمي. يمكن أن يزيد التوتر والقلق من حدة الالتهابات المعوية ويسبب زيادة في الحموضة المعدية وتهيج المعدة والأمعاء.

التغيرات في حركة الأمعاء: يمكن أن يتسبب الإجهاد في تغيير حركة الأمعاء وتسبب الإمساك أو الإسهال. هذه التغيرات في حركة الأمعاء يمكن أن تكون مزعجة وتسبب عدم الراحة.

تغيرات في تركيز الهرمونات: يمكن للإجهاد أن يؤثر على توازن الهرمونات في الجسم، بما في ذلك الهرمونات المرتبطة بالجهاز الهضمي. هذه التغيرات في تركيز الهرمونات يمكن أن تؤثر على وظيفة الجهاز الهضمي بشكل عام.

للتخفيف من تأثير الإجهاد على الجهاز الهضمي، ينصح بممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، الحصول على قدر كافٍ من النوم، وتناول وجبات صحية ومتوازنة. كما يمكن أن يكون من الفائدة استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من مشاكل .