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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الإجهاد والأرق.. كيف تتعامل معهما؟

الإجهاد والأرق
الإجهاد والأرق

التعامل مع الإجهاد والأرق يتطلب مجموعة من الإجراءات والتغييرات في نمط الحياة، إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في التعامل مع الإجهاد والأرق بحسب ما نشره موقع هيلثي.

 

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1. إدارة الوقت: قم بتنظيم جدولك وتحديد أولوياتك. حاول توزيع المهام على فترات زمنية مناسبة وتخصيص وقت للراحة والاسترخاء.

2. ممارسة التقنيات التأمل والاسترخاء: قد تساعد التقنيات مثل التنفس العميق والتأمل واليوغا في تهدئة العقل وتخفيف التوتر والإجهاد.

3. ممارسة النشاط البدني: قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، فالنشاط البدني يساعد في تحسين النوم وتخفيف التوتر.

4. تنظيم نمط النوم: حاول الحصول على كمية كافية من النوم الجيد كل ليلة. قم بتحديد ساعة نوم منتظمة وخلق بيئة مناسبة للنوم مثل ضبط درجة حرارة الغرفة واستخدام وسائل الراحة المناسبة.

5. تجنب المنبهات قبل النوم: قم بتجنب تناول المنبهات مثل القهوة والشاي والكحول قبل النوم، حيث يمكن أن تؤثر هذه المواد على جودة النوم.

6. قم بإنشاء روتين للنوم: قم بإنشاء نمط ثابت قبل النوم يتضمن أنشطة مهدئة مثل الاسترخاء أو القراءة للمساعدة في تهدئة العقل والاستعداد للنوم.

7. تجنب الشاشات قبل النوم: حاول تجنب استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية قبل النوم، حيث يمكن أن تؤثر الضوء الزرقاء المنبعثة من هذه الشاشات على نوعية النوم.

8. البقاء على اتصال بالأصدقاء والعائلة: قم بمشاركة أفكارك ومشاعرك مع أحبائك وابحث عن الدعم الاجتماعي، فالدعم الاجتماعي يمكن أن يكون مساعدًا في التخفيف من الإجهاد.

9. اتباع نظام غذائي صحي: تناول وجبات متوازنة وصحية قد تسهم في تعزيز الصحة العامة وتقليل التوتر والإجهاد.

10. البحث عن مساعدة متخصصة: إذا استمرت مشكلة الإجهاد والأرق وتأثيرها على حياتك اليومية، قد تكون من الفائدة مراجعة متخصص في الصحة العقلية أو النوم لتقييم الوضع وتقديم الدعم والإرشاد المناسب.

تذكر أن الاستجابة للإجهاد والأرق تختلف من شخص لآخر، وقد يكون من الضروري تجربة مجموعة متنوعة من الإجراءات لتحديد ما يعمل بشكل فعال بالنسبة لك.



 

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