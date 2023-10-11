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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار ومضاعفات الإصابة بالسيكوباتية.. تعرف عليها

السيكوباتية
السيكوباتية

السيكوباتية هي مصطلح يُستخدم لوصف حالة مرضية تُعرف أيضًا بالاضطراب الوهمي أو الاعتقادات الوهمية. يُعتبر السيكوباتية اضطرابًا نفسيًا نادرًا يتميز بوجود اعتقادات ثابتة وقوية لدى الشخص المصاب بوجود شيء غير حقيقي أو وهمي يؤثر على حياته، وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

يعتقد الأشخاص المصابون بالسيكوباتية أنهم يعانون من مشاكل صحية جسدية أو نفسية خطيرة، مثل الإصابة بمرض خطير أو التعرض لأضرار جسدية أو تحولات جسدية غير طبيعية. وعلى الرغم من عدم وجود دليل طبي أو علمي يدعم صحة هذه الاعتقادات، إلا أن الشخص المصاب بالسيكوباتية يصعب إقناعه بأن هذه الاعتقادات غير صحيحة.

في بعض الحالات يمكن أن تتفاقم حالة السيكوباتية مع مرور الوقت، إلا أن السيكوباتية عادة ما تصنف كاضطراب مزمن وتستمر لفترات طويلة إذا لم يتم علاجها.

تتفاوت شدة السيكوباتية وتأثيرها على الحياة اليومية من شخص لآخر، وقد يشعر الأشخاص المصابون بالسيكوباتية بزيادة التوتر والقلق والعزلة الاجتماعية. قد يؤثر الاعتقاد الوهمي الثابت على قدرة الشخص على العمل أو الدراسة أو العلاقات الشخصية.

إذا لم يتلقَ الشخص المصاب بالسيكوباتية العلاج المناسب، فقد يحدث تفاقم في الاعتقادات الوهمية والتأثيرات السلبية المتعلقة بالحالة النفسية والحياتية. قد تزداد معقول

الأشخاص المصابون اضطراب الوهم الحالة النفسية الحياتية التوتر والقلق الاضطراب حالة مرضية ​​​​​​​health

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