أسباب حرقان البول.. احذر قد يكون علامة على أمراض تهدد صحتك

حرقان البول هو عرض شائع يمكن أن يكون نتيجة لعدة أسباب، بما في ذلك الأمراض التي تهدد صحتك. إليك بعض الأسباب الشائعة لحرقان البول وفقا لما نشره موقع هيلثي :

أسباب حرقان البول.. احذر علامة على أمراض تهدد صحتك

التهاب المثانة (التهاب المثانة البولية): يحدث عندما تصاب المثانة بالتهيج والالتهاب نتيجة للعدوى البكتيرية. يمكن أن يصاحبه حرقان البول، والرغبة الملحة والمتكررة في التبول، وألم في منطقة الحوض.

التهاب الجهاز البولي العلوي (التهاب الكلى): يحدث عندما تصاب الكلى بالتهيج والالتهاب بسبب العدوى البكتيرية. قد يترافق حرقان البول مع آلام في الظهر والجانب، وحمى وقشعريرة، وغثيان وقيء.

التهاب الحالب (التهاب الحالب البولي): يحدث عندما يصاب الحالب (الأنبوب الذي ينقل البول من الكلية إلى المثانة) بالتهيج والالتهاب، يمكن أن يسبب حرقان البول، وألم في الجانب والبطن السفلي، والرغبة الملحة في التبول.

التهاب الأعضاء التناسلية: قد يحدث التهاب في الأعضاء التناسلية مثل التهاب المهبل أو التهاب البروستاتا، ويمكن أن يتسبب في حرقان البول.

التهيج الكيميائي: قد يكون حرقان البول نتيجة لتهيج الجهاز البولي بسبب المواد الكيميائية المهيجة مثل الصابون أو مستحضرات العناية الشخصية.

إذا كنت تعاني من حرقان البول المستمر أو إذا كانت الأعراض شديدة أو مصحوبة بأعراض أخرى مقلقة، يجب أن تستشير طبيبك للتشخيص الدقيق والعلاج المناسب، قد يتطلب الأمر إجراء فحوصات واختبارات إضافية لتحديد السبب الأساسي لحرقان البول وتوجيه العلاج اللازم.