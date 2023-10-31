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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون ألم .. علاج غضروف الرقبة

علاج غضروف الرقبة
علاج غضروف الرقبة

علاج غضروف الرقبة يعتمد على شدة الأعراض وتأثيرها على حياتك اليومية، في حالات غضروف الرقبة البسيطة والمعتدلة، يمكن أن يتم العلاج بواسطة الإجراءات التالية وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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علاج غضروف الرقبة

الراحة: ينصح بتجنب الأنشطة الجسدية القوية التي تزيد من الألم في الرقبة، قد يكون من الضروري ارتداء طوق عنقي لدعم الرقبة وتقليل الحركة والتواء.

التسخين والتبريد: يمكن استخدام العلاج الحراري والعلاج البارد لتخفيف الألم والالتهاب، يمكن استخدام وسائل التسخين مثل الغطاء الدافئ أو الحمامات الدافئة، بينما يمكن استخدام العلاج البارد عن طريق تطبيق الثلج أو الحزم الباردة للمنطقة المصابة.

العلاج الطبيعي: يمكن أن يكون العلاج الطبيعي مفيدًا في تقوية العضلات المحيطة بالرقبة وزيادة المرونة، قد يشمل العلاج الطبيعي تمارين التمدد وتقوية العضلات، وتقنيات التدليك، والتدريب على الوضعيات السليمة للجلوس والنوم والحركة.

الأدوية: يمكن أن يوصف الأدوية المسكنة لتخفيف الألم والالتهاب في الرقبة، قد يشمل ذلك الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) والمسكنات الأخرى التي يصفها الطبيب وفقًا لحالتك.

في حالات غضروف الرقبة الشديدة أو المزمنة، قد يتطلب العلاج إجراءات إضافية مثل العلاج الوظيفي أو الحقن الموضعية أو العلاج الجراحي، يجب استشارة طبيب مختص لتقييم حالتك وتوجيهك بشأن العلاج المناسب والخطة العلاجية الأنسب لك.

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