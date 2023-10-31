عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023| افتخر بنفسك وكافئها

برج الحوت
برج الحوت

برج الحوت (19 فبراير – 20 مارس) يكتسب الأشخاص المولودون خلال هذا الفترة، الرومانسية الشديدة، وتغليب العاطفة على العقل.

نستعرض لكم توقعات برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي


برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023


الأمور جيدة لديك، لكن عليك استغلال هذا اليوم للقيام بالالتزامات المتوقفة منذ أسبوع أو أكثر. في فترة ما بعد الظهر قد يحدث شيء أمامك يفقدك أعصابك، لكن لن يبقى مزاجك هكذا، فسيبدأ بالتحسن من جديد في المساء بسبب سماع بعض الأخبار التي قد تصلك وتخص أمورك المالية أو العاطفيةً.

txt

برج الحوت.. حظك اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023: قدم الدعم لمن حولك

txt

برج الحوت.. حظك اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023: تعاون مع شريك حياتك

برج الحوت حظك اليوم مهنيا

حاول أن تقوم بعملك بكل اجتهاد وصدق، ولا تقلل من المهام التي عليك الانتهاء منها، ولا تتكاسل عن العمل الذى تبدأ به، وحاول أن تنتهى منه بسلام لتصل لنتيجة مرضية.

برج الحوت حظك اليوم عاطفيا

عليك أن تتعرف على شريك الحياة المستقبلي الذى يكون قادر على إسعادك بشكل كبير، ويهتم لأمرك، ويعطيك كل المشاعر الرائعة، مع دعمك طوال الحياة.

برج الحوت حظك اليوم صحيا

عليك أن تقلل من وزنك الزائد الذى تمتلكه الأن وحاول أن تلتزم بالطعام الصحي الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة، مع شرب اللبن الذى يعطى الجسم الكثير من الفوائد.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

حاول أن تستشير أهل الثقة لتأخذ منهم الخبرة الكبيرة التي تمنحك المزيد من النجاح والتفوق، مع العمل على التخطيط لمشروعك.

برج الحوت برج الحوت وحظك اليوم برج الحوت عاطفيا برج الحوت مهنيا ابراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحلم يتبخر.. محمد صلاح ينتظر صدمة خلال ساعات.. تفاصيل

قرار عاجل من الخطيب بشأن أزمة كولر مع إمام عاشور

بيان عاجل من إسرائيل بعد تحرير مجندة أسيرة لدى حماس

الزمالك في يوم| إمام عاشور يغازل القلعة البيضاء.. رحيل “غنوة”.. وهذا موعد إقصاء أوسوريو

وثيقة سرية للغاية تفضح زعيم إسرائيل .. يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل تقرير خطير عن حماس تسلمه نتنياهو في 2016

لهذه الأسباب| محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا فعل ؟

لماذا نهى رسول الله عن أكل البيض المسلوق ليلا؟.. انتبه لـ5 حقائق

شكوى رسمية ودش ساخن لهؤلاء| كولر يضرب بيد من حديد بعد خسارة صنداونز.. والشناوي يكشف سبب الهدف

موضوعات متعلقة

سلطة البطاطس بالجوز تحارب الشيخوخة وتحافظ على القلب والدماع.. اعرف طريقة عملها

للحماية من نزلات البرد .. فاكهة وخضروات تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي

احترس من شرب الشاي إذا كنت ضمن هذه الفئات

6 طرق سحرية للوقاية من سرطان الثدي

لعشاق الطعم الأصلي.. طريقة عمل الدجاج المندي أحسن من المطاعم

فوائد غير متوقعة لتطعيم الالتهاب السحائي

احذرها .. علامات ما قبل السكري .. كيف تحمي نفسك من الإصابة به؟

برج الثور.. حظك اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023| انظر إلى الأوضاع بإيجابية

ترشيحاتنا

سرايا القدس تعلن قصف تجمعات عسكرية إسرائيلية برشقة صاروخية على أحراش صوفا شرق رفح

عودة مبروك عطية إلى الشاشات مجددا بعد الاعتزال.. اعرف السبب

إيلون ماسك يخطط لحضور القمة العالمية حول الذكاء الاصطناعي في بريطانيا

تحرك عاجل من البرلمان لمعرفة أسباب انقطاع الكهرباء

وزير الاتصالات الفلسطيني: إيلون ماسك تراجع عن توصيل الإنترنت في قطاع غزة

تكميم أفواه وفسخ عقود.. فضيحة داخل الملاعب الأوروبية ضد اللاعبين العرب والمسلمين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 سنة كلها خير.. حكاية أبو رمزي السوري في شوارع المقطم.. فيديو

صراخ واتهامات فظيعة لـ نتنياهو|ماذا قالت المحتجزات لدى حماس وبماذا رد الاحتلال ؟

حولها سيارات جمع قمامة ..قصة إهانة ملك الهند لسيارات رولز رويس

بها عشرات المواطنين.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف قاعة أفراح وسط غزة

فيديو

حنان مطاوع: إسرائيل تعدت استعمار الهكسوس وافتقدت للإنسانية

المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد

هربوا بدباباتهم| فشل هجوم جديد للاحـ.تـ.لال.. والمقـ.اومة تلقنهم درسا

مواعيد انقطاع الكهرباء ..جدول تخفيف الأحمال وموعد انتهاء العمل به

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ