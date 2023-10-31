عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023| ابتعد عن الانفعالات والشد العصبي

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب 23 أكتوبر – 21 نوفمبر.. يمتلك هؤلاء الأشخاص مجموعة من الصفات المميزة مثل الذكاء العالى وحب التملك والرغبة في الانتقام على أبسط الأشياء.

نستعرض لكم توقعات برج العقرب وحظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي.


توقعات برج العقرب وحظك اليوم مهنياً الثلاثاء 31 اكتوبر2023


سيشهد هذا البرج نقلة كبيرة على المستوى المهنى، فمن المتوقع أن تحدث ترقيات أو نقلات وظيفية تغير من مجرى حياته المهنية بشكل عام.

txt

5 أطعمة تضر العين ابتعد عنها.. تسبب كوارث صحية

txt

بدون طبيب.. طرق طبيعية للتخلص من ألم القدم

txt

علامات تحذيرية تسبب ألم القدم وتشير إلى الإصابة بمرض خطير


برج العقرب حظك اليوم عاطفيا

بالنسبة للحياة العاطفية فستكون هى عامل إيجابى فى حياتهم، والجانب الذى من الممكن أن يرفع من حالتهم ومستواهم على كل المجالات الأخرى.


حظك اليوم البرج العقرب صحيا

يجب أن تكون حذرًا هذه الأيام وابتعد تمامًا عن الانفعالات والشد العصبى والتفكير طوال الليل والنهار حتى لا تتعرض إلى مشاكل صحية كبرى.


برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

الفترة المقبلة سوف تكون في مزاج جيد فاستعدادك للقاء الناس في منتصف الطريق والتوصل إلى حل وسط من خلال مناقشة معقولة سيجعلك محبوبًا لدى الجميع. سوف تكون قادرًا على حل أي موقف بسرعة. أنت مهتم أيضًا بتجميل شخصك ومحيطك بالإضافة إلى التأكد من أن كل مناسبة تمر دون أي عوائق.

برج العقرب برج العقرب مهنيا برج العقرب صحيا برج العقرب عاطفيا ابراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحلم يتبخر.. محمد صلاح ينتظر صدمة خلال ساعات.. تفاصيل

قرار عاجل من الخطيب بشأن أزمة كولر مع إمام عاشور

بيان عاجل من إسرائيل بعد تحرير مجندة أسيرة لدى حماس

الزمالك في يوم| إمام عاشور يغازل القلعة البيضاء.. رحيل “غنوة”.. وهذا موعد إقصاء أوسوريو

وثيقة سرية للغاية تفضح زعيم إسرائيل .. يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل تقرير خطير عن حماس تسلمه نتنياهو في 2016

لهذه الأسباب| محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا فعل ؟

لماذا نهى رسول الله عن أكل البيض المسلوق ليلا؟.. انتبه لـ5 حقائق

شكوى رسمية ودش ساخن لهؤلاء| كولر يضرب بيد من حديد بعد خسارة صنداونز.. والشناوي يكشف سبب الهدف

موضوعات متعلقة

سلطة البطاطس بالجوز تحارب الشيخوخة وتحافظ على القلب والدماع.. اعرف طريقة عملها

للحماية من نزلات البرد .. فاكهة وخضروات تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي

احترس من شرب الشاي إذا كنت ضمن هذه الفئات

6 طرق سحرية للوقاية من سرطان الثدي

لعشاق الطعم الأصلي.. طريقة عمل الدجاج المندي أحسن من المطاعم

فوائد غير متوقعة لتطعيم الالتهاب السحائي

احذرها .. علامات ما قبل السكري .. كيف تحمي نفسك من الإصابة به؟

برج الثور.. حظك اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023| انظر إلى الأوضاع بإيجابية

ترشيحاتنا

علاء ميهوب يضع روشتة فوز الأهلي أمام صن داونز.. ويعلن مصير عمر كمال

سرايا القدس تعلن قصف تجمعات عسكرية إسرائيلية برشقة صاروخية على أحراش صوفا شرق رفح

عودة مبروك عطية إلى الشاشات مجددا بعد الاعتزال.. اعرف السبب

إيلون ماسك يخطط لحضور القمة العالمية حول الذكاء الاصطناعي في بريطانيا

تحرك عاجل من البرلمان لمعرفة أسباب انقطاع الكهرباء

وزير الاتصالات الفلسطيني: إيلون ماسك تراجع عن توصيل الإنترنت في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 سنة كلها خير.. حكاية أبو رمزي السوري في شوارع المقطم.. فيديو

صراخ واتهامات فظيعة لـ نتنياهو|ماذا قالت المحتجزات لدى حماس وبماذا رد الاحتلال ؟

حولها سيارات جمع قمامة ..قصة إهانة ملك الهند لسيارات رولز رويس

بها عشرات المواطنين.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف قاعة أفراح وسط غزة

فيديو

حنان مطاوع: إسرائيل تعدت استعمار الهكسوس وافتقدت للإنسانية

المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد

هربوا بدباباتهم| فشل هجوم جديد للاحـ.تـ.لال.. والمقـ.اومة تلقنهم درسا

مواعيد انقطاع الكهرباء ..جدول تخفيف الأحمال وموعد انتهاء العمل به

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ