عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط صاحب مخبز استولي على 31 جوال دقيق بلدي مدعم بالغربية

مخابز بلدية بالغربية
مخابز بلدية بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز فى مركز قطور، استولى على 31 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

رسميا.. تأجيل مواجهة طنطا وبروكسي بدورى المحترفين

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز قطور، من ضبط صاحب مخبز استولى على 31 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

الخارجية الأردنية تندد باستمرار إرهاب المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

الرقابة التموينية المستوطنين الإسرائيليين جوال دقيق مدعم سوق السوداء ضبط صاحب مخبز صاحب مخبز محافظة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد اتغيرت رسميًا|الجدول الجديد لتخفيف الأحمال في كل المحافظات ومدة انقطاع الكهرباء

الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي.. إلى أين وصل سعر الأخضر؟

200 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

بث مباشر.. لحظة خروج فلسطينيين مزدوجي الجنسية من غزة عبر معبر رفح

مصر تجدد الخط الأحمر المرسوم في 1968..سر زيارة رئيس الحكومة إلى سيناء

تل أبيب من الداخل|فرار وذُعر ووفيات وصواريخ لا تهدأ ومنازل تنهار.. فيديو

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن تجديد عقدي فتوح وصبحي

تجلب الرزق بسرعة.. داعية يكشف عن آية قرآنية سرها عجيب

موضوعات متعلقة

جامعة طنطا الأولى في التكنولوجيا الحيوية وهندسة الطاقة بتصنيف شنغهاي

ترشيحاتنا

صوَّرا جريمتهما بالفيديو.. ضبط مُطلقي الرصاص على شقيقين في المرج

بين المنيا والإسكندرية.. القبض على هارب من تنفيذ حكم بالإعدام

عودة الاتصالات إلى قطاع غزة بعد انقطاعها لساعات

صواريخ المقاومة تستهدف أسدود وعسقلان المحتلتين.. وصافرات الإنذار تدوي

قبل لقاء صن داونز.. كاف يزف خبرا سارا لجمهور الأهلي

مصر للطيران تفتتح خطا مباشرا بين القاهرة والعاصمة الإندونيسية جاكرتا| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 عوامل خطيرة تزيد من الإصابة بمرض الصدفية.. احذرها 

اشتباك نادين الراسى مع شقيقها تنتهي بجلطة لوالدتهما وانهيار عصبى ومحضر بالشرطة

الحق اشتري| أفضل 3 شهادات بالبنوك المصرية.. تفاصيل

نشرة المرأة والصحة|عادات تزيد من خطر الإصابة بـ الكبد الدهني.. زوجة الحضري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فيديو

طوربيد العاصف.. أبو عبيدة يكشف حجم خسائر إسرائيل البرية والبحرية

أنت تريد قتلنا.. دعنا نخرج |الأسرى الإسرائيليون يوجهون رسالة لنتنياهو.. شاهد

اشتباك نادين الراسى مع شقيقها تنتهي بجلطة لوالدتهما وانهيار عصبى ومحضر بالشرطة

بالدبابات| صحفي يروي كيفية استهداف إسرائيل للمواطنين بغزة.. فيديو!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ