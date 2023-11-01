ندوة توعوية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلاب جامعات الإسكندرية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية ، بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية.

استعرضت الندوة بعض الموضوعات المرتبطة بأهداف السلامة والصحة المهنية ، ومخاطر بيئة العمل ، وخطط الطوارئ ، والمخاطر الميكانيكية والكهربائية ، وذلك في للوصول الي المستوي الذي يضمن تحقيق اهداف العمل اللائق وذلك من خلال التعاون بين المديرية والكلية ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة .

يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور الأجهزة التابعة للمديريات والاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين في مختلف قطاعات العمل بالمحافظات للحفاظ على العنصر البشرى والمنشآت والمترددين من مخاطر بيئة العمل المختلفة والوقاية منها لتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية .

افتتح الندوة المهندس محمد كمال وكيل المديرية ؛ ، مؤكداً حرص الوزارة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين وجميع الطلاب بالكلية وذلك للحفاظ علي سلامتهم في أماكن عملهم .

و القت المحاضرات المهندسة شرين محمد مدير ادارة السلامة و الصحة المهنية بالمديرية ، والمهندسة شيرين محمود بإدارة السلامة والصحة المهنية ، والمهندسة هند ممتاز بإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، والمهندسة حسناء عطيه مكتب السلامة والصحة المهنية .

كما تم زيارة لمعمل الكلية للتقييم وإجراء قياسات المخاطر اللازمة بالمعمل ، وتقييم كافة الملاحظات للوقاية من حدوث اى مخاطر .

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