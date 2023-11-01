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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن يطلق منافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية بالإسكندرية | صور

المنافذ المتنقلة
المنافذ المتنقلة لبيع السلع الغذائية بالإسكندرية

أطلقت امانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية مبادرة لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة جدًا عبر عدد من المنافذ المتنقلة بمختلف أنحاء المحافظة، تخفيفًا على المواطنين ورفع العبء عنهم من خلال توفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار رخيصة.

وقال النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، إن تخفيف أعباء المواطن البسيط من أهم أولويات حزب مستقبل وطن، لتوفير احتياجات الأسرة بأسعار مناسبة، والقضاء على جشع التجار وتوفير السلع بأسعار مخفضة، مضيفا أن المنافذ تضمنت أغلب السلع الأساسية وتشمل زيت وسكر وارز ومكرونة ودقيق بتخفيضات كبيرة.

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وأشار إلى أن المنافذ المتنقلة وصلت إلى مختلف أنحاء المحافظة، مشيدًا بدور أمانة العمل الجماهيري، وقيادات وشباب الحزب في المحافظة على حسن التنظيم داخل المنافذ لتوفير الراحة للمواطنين، مثمناً جهود القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في اتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف عبء الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية.

من جانبه، قال النائب خالد شلبي، أمين التنظيم بمحافظة الإسكندرية، إن المنافذ تأتي فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وأشار أمين العمل الجماهيري بالمحافظة حسني حافظ إلى أن المنافذ جابت محافظة الإسكندرية وشهدت إقبالاً ملحوظًا من المواطنين بمختلف أقسام المحافظة في ظل التخفيضات التي وفرتها المنافذ على كافة السلع التي تهم الأسرة المصرية مقارنة بالأسواق.

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