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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 22 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف شرق الإسكندرية

تعد على أراضي زراعية
تعد على أراضي زراعية وبناء مخالف

تمكن حي شرق الإسكندرية من إزالة 22 مخالفة بناء بدون ترخيص، وتعديات على أراض زراعية مقامة على مساحة 4 آلاف متر بنطاق الحي.


وأوضح بيان حي شرق، أن إدارة المتغيرات المكانية بالحي رصدت 22 حالة أعمال بناء بدون ترخيص وتعديات على أراض زراعية بالطريق الدائري وأبيس الثانية بنطاق الحي، حيث قامت الإدارات المختصة بالحي وبالتنسيق مع ضباط مديرية الأمن من التصدي لها وإزالتها، وذلك تنفيذًا لتكليفات هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتوجيهات محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الجهود المبذولة لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء والمتغيرات المكانية.


وشدد رئيس الحي أحمد حبيب، على التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين لاسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون، تطبيقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا على استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للتعامل مع التعديات وإزالتها فورًا والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي والتعدي على أملاك الدولة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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