محافظ الدقهلية: إنشاء جامعة تكنولوجية بموقع مساحته 10 أفدنة في ميت غمر

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي إنشاء جامعة تكنولوجية بموقع مساحته 10 افدنة بتل المقدام بمركز ميت غمر كمطلب لمحافظة الدقهلية، والذي جاء بناء علي المقترح والطلب المقدم من السادة أعضاء مجلس النواب عن دائرة ميت غمر، وتضم الجامعة المزمع تنفيذها تخصصات تكنولوجيا الطاقة وتكنولوجيا المال والأعمال بالإضافة تخصصات تكنولوجية متنوعة.



وأوضح "مختار" أن هناك لجنة مختصة من وزارة التعليم العالي ستزور الموقع قريبا للمعاينة علي الطبيعة لبيان مدي توافر الاشتراطات والضوابط المطلوبة لتنفيذ المشروع، وأضاف "مختار" أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء 17جامعة تكنولوجية لتغطية المحافظات المصرية.

وأكد “مختار” أن ما يحدث علي أرض الدقهلية من إقامة مشروعات قومية عملاقة وجامعات هو إنجاز عظيم لم يحدث في تاريخ الدولة المصرية الحديثة.