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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمحبي الألعاب..استوديو Gunfire Games يعلن عن أول محتوى إضافي للعبة Remnant 2

لمحبي الألعاب..أستوديو
لمحبي الألعاب..أستوديو Gunfire Games يعلن عن أول

تم إصدار لعبة Remnant 2 في يونيو الماضي وحققت نجاحًا كبيرًا في التقييمات والمبيعات. وبناءً على هذا النجاح، أعلنت استوديو Gunfire Games عن دعم اللعبة بتحديثات ومحتويات إضافية قادمة. والآن، نحن نتعرف على أولى المحتويات الإضافية التي ستصدر للعبة Remnant 2.

أعلن الاستوديو أن اللعبة ستحصل على أول محتوى إضافي باسم "The Awakened King" والذي سيكون متاحًا في 14 نوفمبر الحالي. وقد وعدت الشركة بتقديم محتويين إضافيين آخرين في عام 2024.

وفقًا للإعلان الذي أطلقه الاستوديو، سيقدم المحتوى الجديد قصةً جديدةً وزنزانةً قابلة للاستكشاف، بالإضافة إلى منطقة إضافية تقع في Losomn. ستتضمن المحتوى أيضًا أدوات وأسلحة قوية سيتم الكشف عنها عند اقتراب موعد إطلاق المحتوى. وبالإضافة إلى ذلك، ستتم إضافة شخصيات وزعماء جدد سنواجههم في أحداث المحتوى الجديد.

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