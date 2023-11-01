تعليق مثير من أحمد حسن يخص الأهلي بعد تأهل الوداد لـ نهائي أفريقيا

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن تأهل فريق الوداد المغربي لنهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، بفوزه على الترجي بركلات الترجيح 5-4.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك:"الوداد المغربي يتأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي.. وينتظر الفائز من الأهلي وصن داونز".

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد القاهرة الدولي، لمواجهة صن داونز في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.



وظهرت حالة من التركيز على وجوه لاعبي الأهلي لدى وصولهم إلى الملعب.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوربالأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، ويرتدي فريق صن داونز طاقمًا باللون الكحلي بالكامل ويرتدي الحارس الطاقمالبرتقالي.