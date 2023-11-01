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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آية شعيب لـ صدى البلد: الاكتئاب السر وراء "سلام أسود"

آية شعيب لـ صدى البلد..
آية شعيب لـ صدى البلد.. الاكتئاب السر وراء "سلام أسود"

لم تكن معاناتها من الاكتئاب سوى دافعا لها للنجاح، فقد تخطت الإنفلونسر آية شعيب، أزمتها النفسية التي وصفتها بالقاسية بالكتابة، ففي فترة الحزن الطويلة التي مرت بها لم تبتعد "آية" عن الكتابة التي أحبتها منذ طفولتها، بدأت في كتابة كتابها الأول والذي سردت فيه مذكراتها عن التعافى وما بعد الاكتئاب تحت عنوان "سلام أسود".

وفي ندوة بموقع «صدى البلد»، قالت صانعة المحتوى آية شعيب، إن عملها في الصحافة وإعداد البرامج لما يبعدها عن الكتابة، موضحة بأن لديها شغف للكتابة منذ صغرها، وهو ما ساعدها كثيرا في تخليص أزمتها النفسية السيئة، إلى سطور مفيدة داخل صفحات كتاب أطلقت عليه اسم "سلام أسود".

واستطاعت الشابة التي تبلغ من العمر 35 عاما، في كتابة تجربتها مع الاكتئاب، قائلة: "أنا بدأت اكتب وقتها انا شايفة الدنيا إزاى، حاسة أني أنا إية اللى وصلني للمرحلة الغامقة اللى أنا فيها دي، ودة اللى خلاني متوقفش عن الكتابة ولا لحظة".

وعن فكرة تحويل مذكراتها عن التعافى وما بعد الاكتئاب لكتاب، قالت: "بعد التعافي بدأت أفوق من الحالة النفسية اللى كنت فيها، لقيت في ايدي "منتج"، كل الكلام اللى انا كتبته عن نفسي ونظرتي للحياة والأمور من النقطة الغامقة اللى أن كنت فيها لحد ما وقفت تاني على رجلى، مادة تصلح للنشر، حاجة لو شخص قرأها ممكن تفرق معاه".

سبب تسمية الكتاب "سلام أسود"

قالت آية شعيب، إن سبب اختيارها اسم "سلام أسود" لكتابها الأول، هو ما يتضمنه سطوره من قصة معايشتها للاكتئاب، قائلة: "إن الاسم له علاقة مباشرة بالمضمون".

موضحة إن الاكتئاب قد غير نظرتها إلى كل شئ وفي الحياة ككل، قائلة: " إن  التغير الكبير في نظرتي لكل حاجة، هو ما منحني السلام بشكل أو بآخر، بس هو هيظل "سلام أسود" لأن الاكتئاب هو حاجة سودا مينفعش نفكر فيها أو نتكلم عنها على أنها حاجة إيجابية، لأنه مرض "صعب" و التعافي منه مش سهل، و اكتشافه أمر صعب، وكمان تشخيصه وطرق علاجه كلهم رحلة مش سهلة، فمينفعش طلق عليها لون تاني غير الأسود".

عن مرحلة التعافي من الاكتئاب

قالت آية شعيب، إن مفيش أي شخص بيتعافي من الاكتئاب بشكل كامل، حيث أن المرض النفسي بيترك أثر في المريض، وأن الوصول إلى التعافي الكامل أمرا صعبا، موضحة إن الشخص الذي يمر بإزمة نفسية قد يمر بـ"صحوة"، تجعله يتعامل مع الاكتئاب بجدية كمرض يحتاج الذهاب إلى طبيب وتناول العلاجات الخاصة به.

وأشارت إلى أنه من الضرورى للشخص الذي يصاب بمرض نفسي، أن يقرأ المزيد حول الاكتئاب وأعراضه، ومعرفة السبب الرئيسي الذي دفعه للإصابه به، قائلة: "إن الاكتئاب بيعمل للشخص صحوة في وعيه، أنا كنت قبل الأزمة دى غير بعدها تمام، قبلها مكنتش اعرف يعنى ايه علم النفس، لكن بعد كدة عرفت كتير عن الاكتئاب وأسبابه".

سبب مشاركة تجربتك مع الاكتئاب

وعن قرار مشاركة تجربتها مع الاكتئاب، قالت آية شعيب: " أنا كنت حاسة أني عندى حاجة عايزة أقولها، أنا أخدت وقت طويل أوى عشان أفهم حاجات ممن لو طلعت قولتها للناس تقصر عليهم مسافات، فحسيت بالمسئولية تجاه أي حد ممكن يكون بيمر بنفس الظرف أو بنفس الأزمة، ممكن كلامي يفرق معاه بشكل أو بآخر".

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