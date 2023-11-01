نجم الأهلي يغيب رسميًا عن الفريق في كأس العالم للأندية

تأكد غياب المغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، بعد تعرضه لإصابة قوية في الكتف أثناء مشاركته في مباراة صن دوانز، في إياب الدوري الإفريقي.



وكان الأهلي قد ودع بطولة الدوري الإفريقي بعد الخسارة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-0 أمام صن داونز.



مدة غياب رضا سليم عن الأهلي



ويُعاني لاعب الأهلي من كسر في عظمة الترقوة، وسيغيب عن الفريق لمدة شهرين على الأقل، في جميع البطولات.



وبهذه المدة، تأكد غيابه عن الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إنطلاقها في 12 ديسمبر المقبل.



يُذكر أن صن داونز سيواجه الوداد في نهائي الدوري الإفريقي بعد إقصاء الأهلي.