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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه .. قصة زواج حسن كامي رغم اختلاف الديانة

حسن كامي وزوجته
حسن كامي وزوجته

يحل اليوم الخميس 2 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان حسن كامي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1936، ورحل عن عالمنا في 14 ديسمبر عام 2018، عن عمر يناهز الـ 82 عاما. 

 

حياة حسن كامي 

اشتهر الفنان الراحل حسن كامي بأدواره المميزة في السينما والتلفزيون، وتميز بصوته الأوبرالي القوي خلال مشواره الفني.

وكان حسن كامي، ممثل ومطرب أوبرالى، ولد في 2 نوفمبر 1936، ودرس بمدارس الجيزويت. حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة. وحصل على دراسات اوبرا وموسيقى عالية بمعهد الكونسرفتوار، وأكاديمية الفنون، وشارك في العديد من الأعمال الفنية على مدار تاريخه، من أبرزها "أنا وأنت وبابا في المشمش" و"بوابة الحلواني" و"رأفت الهجان" و"الخواجة عبدالقادر" و"العراف" وغيرها.

 

قصة زواج حسن كامي 

وقبل وفاته بعدة أشهر، روى الفنان حسن كامي قصة تعرفه على زوجته الراحلة «نجوى» والتي عاش معها أجمال فترات حياته طوال 40 عاما حتى رحلت عن العالم تاركة إياه وحيدا.

وقال حسن كامي في حواره ببرنامج «الحياة في مصر» على قناة «الحياة»، إن الصدفة جمعته بها في وسط البلد عندما شاهد فتاة تقف وجهها في الجهة المعاكسة لفتت انتباهه لكنه تخوف أن تكون قبيحة، حتى شاهد وجهها عندما مر بجوارها وأعجب بها بشدة.

وأضاف حسن كامي، أنه فوجئ بها في اليوم التالي تدخل مكتبه عندما كان مديرا لمكتب الخطوط الجوية التونسية في وسط البلد لعمل انترفيو معه للحصول على وظيفة، واشتد إعجابه بها بعدما اكتشف ذكائها وبراعتها في الحديث.

وأشار حسن كامي إلى أنه لم يتمكن من إبعاد تفكيره عنها بعد ذلك، ليجد نفسه يحادثها هاتفيا ويطلب منها أن يتعرف عليها بشكل شخصي وفي نفس الوقت تنضم للعمل في المكتب، وبالفعل التقى بها وخرجا سويا وبعدها قرر أن يكمل حياته معها.

ولفت حسن كامي، إلى أنهما استمرا عام ونصف في محاولات لإتمام الزواج بسبب اختلاف الديانة والظروف الاجتماعية، وخلال العام ونصف تقربا أكثر من بعضهما وبعد الزواج تقربا أكثر وأكثر.

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