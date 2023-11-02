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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حركة فتح تشكر الإمارات لاستقبالها ألف طفل من جرحى العدوان على غزة

صدى البلد

وجه تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، الشكر إلى الإمارات على استقبال ألف طفل من جرحى العدوان على غزة.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وجه باستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية. 

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، مع ميريانا سبولياريتش، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 


تأتي مبادرة استضافة الأطفال من قطاع غزة وتقديم الرعاية الطبية والصحية لهم، ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات في تقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة الأطفال، استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها. 

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