وزير الصحة التركي يعلن خروج مستشفى الصداقة للسرطان عن الخدمة في غزة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني بـ غزة أوقف عمله بشكل كامل أمس، الأربعاء، نتيجة نفاد الوقود واستمرار الهجمات الإسرائيلية.

وقال وزير الصحة التركي، في تصريحات له، إن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة اضطُرّ إلى التوقف عن العمل بسبب نفاد الوقود واستمرار الهجمات الإسرائيلية رغم كل تحذيراتنا للمؤسسات المعنية والمجتمع الدولي.

وأضاف قوجة: "نحن في تركيا على استعداد لتقديم كل الدعم لمواصلة علاج مرضى السرطان الذين خرجوا قسراً من المستشفى التركي الفلسطيني بسبب نقص الموارد".

وأشار إلى أن أنقرة مستعدة لنقل مرضى العناية المركزة الآخرين من الأطفال والكبار في غزة الذين هم في حاجة إلى العناية المكثفة إلى تركيا في أقرب وقت ممكن من خلال توفير التنسيق اللازم.

وأوضح وزير الصحة التركي، أن الخيار الوحيد بخلاف إنقاذ حياة المرضى هو ترك المرضى ليموتوا عمداً، متسائلا: "من يستطيع قول ذلك؟".

وأضاف قوجة، أن المجتمع الدولي والمؤسسات ذات الصلة لم تتخذ الإجراءات الكافية لمنع الهجمات الإسرائيلية على مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أضرارا بليغة وتدمير جزئي لحقت بمستشفى الصداقة التركي الفلسطيني نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر للمستشفى.

ويشار إلى أن وزارة الصحة في غزة أعلنت أن المستشفى التركي يتعرض لقصف عنيف من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الصحة الفلسطينية، أن الطواقم الطبية والمرضى لا يستطيعون مغادرة المستشفى التركي بعد تعرضه للقصف وأن المساعدات التي وصلت لا تلبي احتياجات المستشفيات في غزة

وأكدت الوزارة أن مستشفيات غزة وصلت لمرحلة يتعذر معها تقديم الخدمات الصحية بشكل كامل في غزة.