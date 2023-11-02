بيان من الأونروا بشأن مصرع 70من موظفيها في غزة بسبب القصف الإسرائيلي

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 70 موظفا في الأونروا قتلوا منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط في 7 أكتوبر.

وأوضحت الأونروا في بيان لها: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، قُتل 3 موظفين إضافيين في الأونروا، ليصل العدد الإجمالي إلى 70 زميلا في الأونروا قتلوا منذ 7 أكتوبر".

ووفقاً للتقرير، "يعيش حوالي 690,000 نازح داخلياً في 149 منشأة في جميع أنحاء قطاع غزة، ويقيم ما يقدر بنحو 160,000 شخص في 57 مركز إيواء في الشمال وفي مدينة غزة".

وتشير وكالة الأونروا إلى أنها "لم تعد قادرة على تقديم الخدمات للنازحين في تلك المناطق".

وفي وقت سابق، وصفت وكالة الأمم المتحدة المخصصة للاجئين الفلسطينيين وقف إطلاق النار الإنساني الفوري في قطاع غزة بأنه "مسألة حياة أو موت بالنسبة للملايين".

وقالت الأونروا إن "مستوى الدمار لم يسبق له مثيل، والمأساة الإنسانية التي تتكشف أمامنا لا تطاق".