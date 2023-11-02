عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان من الأونروا بشأن مصرع 70من موظفيها في غزة بسبب القصف الإسرائيلي

الأونروا
الأونروا

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 70 موظفا في الأونروا قتلوا منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط في 7 أكتوبر.

وأوضحت الأونروا في بيان لها: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، قُتل 3 موظفين إضافيين في الأونروا، ليصل العدد الإجمالي إلى 70 زميلا في الأونروا قتلوا منذ 7 أكتوبر". 

ووفقاً للتقرير، "يعيش حوالي 690,000 نازح داخلياً في 149 منشأة في جميع أنحاء قطاع غزة، ويقيم ما يقدر بنحو 160,000 شخص في 57 مركز إيواء في الشمال وفي مدينة غزة". 

وتشير وكالة الأونروا إلى أنها "لم تعد قادرة على تقديم الخدمات للنازحين في تلك المناطق".

وفي وقت سابق، وصفت وكالة الأمم المتحدة المخصصة للاجئين الفلسطينيين وقف إطلاق النار الإنساني الفوري في قطاع غزة بأنه "مسألة حياة أو موت بالنسبة للملايين".

وقالت الأونروا إن "مستوى الدمار لم يسبق له مثيل، والمأساة الإنسانية التي تتكشف أمامنا لا تطاق".

صدمة بشأن الاحتياجات.. مفوض الأونروا يزور غزة: مستمرون في عملنا بالقطاع

وزير الخارجية: الاستهداف الإسرائيلي لمرافق الأونروا يقوض حماية المدنيين

الاونروا الأمم المتحدة قطاع غزة وكالة الأمم المتحدة المخصصة للاجئين الفلسطينيين الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد الجديدة لـ انقطاع الكهرباء رسميًا الآن|جدول الساعات لكل المحافظات بعد تعديلها

800 جنيه|الذهب يحول مساره إلى الانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

قرار جديد من كولر ورحيل أوسوريو .. عبد الملك يكشف التفاصيل

إنتاج الغاز من بئر باحتياطي 10 تريليونات قدم مكعبة.. إيني تفجر مفاجآت جديدة

الله يقرفك ... إبراهيم فايق يفتح النار على نجم صن داونز : لاعب مؤذي

ودّعها| أول تعليق لـ خالد الغندور على خروج الأهلي من الدوري الأفريقي

موضوعات متعلقة

صدمة بشأن الاحتياجات.. مفوض الأونروا يزور غزة: مستمرون في عملنا بالقطاع

مسألة حياة أو موت.. الأونروا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة

وزير الخارجية: الاستهداف الإسرائيلي لمرافق الأونروا يقوض حماية المدنيين

صحف الإمارات| قصف إسرائيلي قرب مستشفى القدس في غزة.. الأونروا: الوضع يزداد تعقيدا.. وتل أبيب تحت الضغط

الأونروا: 70% من ضحايا فلسطين خلال آخر 3 أسابيع نساء وأطفال

ترشيحاتنا

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

أسعار الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

حركة فتح تشكر الإمارات لاستقبالها ألف طفل من جرحى العدوان على غزة

استشهاد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مخيم الشاطئ غرب غزة

وزير الصحة التركي يعلن خروج مستشفى الصداقة للسرطان عن الخدمة في غزة

هشام آمنة: إزالة 965 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بكافة المحافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

أنجلينا جولي تهاجم إسرائيل وتوجه رسالة لزعماء العالم بعد مجزرة جباليا

طريقة عمل الزبادى في البيت لأطفالك

فيديو

لازم نعمل صيانة لنفسنا زي العربيات.. شيرين رضا تكشف سر جمالها

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

خناقة انتهت في القسم.. نادين الراسي تتعرض للضرب من شقيقها الأصغر

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ