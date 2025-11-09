قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا واستثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية
رئيس الوزراء: استثمرنا أكثر من نصف تريليون دولار في البنية التحتية.. فيديو
مفتي الجمهورية: مصر رغم ما تعرضت له من محاولات غزو متعددة لكنها منارة التعايش والسلام
الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا أشادت به المؤسسات الدولية
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على خلق بيئة أعمال لتمكين القطاع الخاص
لقطة طريفة في نهائي السوبر المصري.. سقوط حكم اللقاء بين زيزو وجعفر يثير ضحك الجماهير
السوبر المصري.. الأهلي يتفوق على الزمالك فى الشوط الأول بأقدام بن شرقي
أسيست زيزو .. بن شرقي يفتتح التهديف لـ الأهلي أمام الزمالك
سبب استبعاد أفشة من مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري
خالد الجندي: نتيجة الاستخارة ليست منامًا ولا تؤدى 3 أيام فقط
رئيس الوزراء يشهد التوقيع علي 55 عقدا بين الاتصالات وشركات التعهيد
النقل: توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وتشغيل ترسانة لبناء وصيانة السفن في ميناء سفاجا
Sigma BF تحصد جائزة الابتكار الأبرز لعام 2025.. كاميرا بلا تعقيدات وبتصميم مستقبلي

Sigma BF
Sigma BF
احمد الشريف

أعلنت لجنة جوائز الابتكار التقني عن فوز كاميرا Sigma BF بجائزة "الابتكار الأبرز لعام 2025" بفضل مقاربتها الثورية لتبسيط عملية التصوير الفوتوغرافي. 

تعتمد الكاميرا على واجهة استخدام خالية من الإعدادات التقليدية، مما يجعلها خياراً مثالياً لمحترفي الصور والهواة الذين يبحثون عن تجربة تصوير سلسة وفورية.

تقنية العدسات الذكية: نتائج مذهلة حتى للمبتدئين

أبرز ما يميز Sigma BF هو تقنية العدسات الذكية والنظام التلقائي لضبط الإضاءة والتركيز، حيث يمكن لأي مستخدم تحقيق صور احترافية بجودة عالية دون الحاجة لضبط يدوي معقد، مما يعزز من انتشار ثقافة التصوير السريع والمبدع عبر الأجهزة الذكية.

تصميم مستقبلي... وإقبال واسع في الأسواق

تميزت Sigma BF أيضاً بتصميمها العصري الخفيف ونظام نقل الملفات السريع الذي يتيح مشاركة الصور فور التقاطها عبر خدمات السحابة أو البلوتوث. وقد أظهرت مؤشرات المبيعات المبكرة تفوقاً في عدة أسواق أوروبية بفضل الجمع بين الأداء القوي والبساطة في الاستخدام.

ابتكار Sigma BF يعكس توجهاً جديداً في عالم الكاميرات الرقمية يجمع بين الحد الأدنى من الإعدادات وأقصى أداء تقني، ويجعل التصوير الإبداعي متاحاً للجميع دون خبرة مسبقة.

Sigma BF كاميرا Sigma BF كاميرا

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

د. عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون

مفاجأة.. عطية لاشين: العمل في إعداد الرسائل العلمية حرام شرعا وأجرها سُحت

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

أحمد بلال

أحمد بلال يهاجم خالد الغندور: هي دي ثقافتك

لقاءات لوزير الاستثمار

لقاءات مكثفة لوزير الاستثمار مع كبرى الشركات التركية

جانب من الاجتماع

رئيس تنمية القاهرة الجديدة يجتمع مع سكان "جنة" لمناقشة سبل الارتقاء بالخدمات

جانب من المشاركة

وزير الإسكان يتفقد جناح الوزارة بالمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات والصناعة في دورته السادسة

ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة".. الشرقية تتسلم شتلاتها لبدء الغرس

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

بعد أنباء انفصالهما.. 10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

