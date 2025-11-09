خبير عسكري: إسرائيل لا تريد الذهاب إلى المرحلة الثانية من وقف الحرب

قال الخبير العسكري، سمير عباهرة، إن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والخاصة بتسليم الجثمانين قد انتهت.

وأضاف سمير عباهرة، في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل على ما يبدو لا تريد الذهاب إلى المرحلة الثانية وعمليا اكتفت بعملية التقسيم إضافة إلى ذلك قامت بعدة خروقات للاتفاق وسقطت أعداد كبيرة من الضحايا الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمارس الضغط على إسرائيل بشكل كاف، وعلى الناحية الأخرى حماس هي الأخرى غير راغبة في الذهاب إلى المرحلة الثانية والمتعلقة بنزع حماس.