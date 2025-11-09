مانشستر سيتي يتقدم بثنائية على ليفربول في الشوط الأول بالبريميرليج

تقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره ليفربول، بثنائية نظيفة، في الشوط الأول، في إطار الجولة 11 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت ثنائية مانشستر سيتي عن طريق إيرلينج هالاند ونيكولاس جونزاليس في الدقيقتين 29، 45+3.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع : نونيز، روبن دياز، جفارديول، أورايلي.

خط الوسط: نيكو، بيرناردو سيلفا، فيل فودين.

خط الهجوم: شرقي، إيرلينج هالاند، وجيريمي دوكو.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: روبيرتسون؛ فان دايك؛ كوناتي؛ برادلي

خط الوسط: ماك أليستر؛ جرافينبيرج؛ سوبوسلاي

خط الهجوم: فيرتز، إيكتيكي، ومحمد صلاح