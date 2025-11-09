قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مباراة حاسمة.. الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة ببرنامج "على مسؤوليتي"| بث مباشر
سعر الذهب الآن عيار 21 الأحد 9 نوفمبر 2025 وفق آخر تحديث
خزينة الأهلي تنتعش بمكافأة السوبر المصري
خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو
أحمد موسى: الزمالك قدم أداء جيدا رغم الظروف.. والحكم التركي صارم وعادل
أحمد موسى: أداء الأهلي اليوم رائع .. وطاهر محمد طاهر قدم مباراة استثنائية
أحمد بلحاج يتوج بجائزة هداف بطولة السوبر المصري
محمد الشناوي يحصد جائزة أفضل حارس في بطولة كأس السوبر المصري
لأصحاب المعاشات.. كيف تحصل على 3 أضعاف معاشك من البريد؟
الدنماركي بيس توروب يحقق أول بطولة مع النادي الأهلي
أحمد عبد الباسط يكشف سبب إلغاء هدف الزمالك في لقاء السوبر المصري
الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي على حساب الزمالك
رياضة

أحمد بلحاج يتوج بجائزة هداف بطولة السوبر المصري

أحمد بلحاج
أحمد بلحاج
إسلام مقلد

توج أحمد بلحاج لاعب فريق سيراميكا كليوباترا بجائزة هداف بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، التي أقيمت على الملاعب الإماراتية من 6 حتى 9 نوفمبر بمشاركة اندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وحصد بلحاج الجائزة بعد تسجيله هدفين خلال البطولة.

تتويج الأهلي

وتوج فريق الكرة بالنادي الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة السادسة عشرة فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي.

وسجل ثنائية الأهلي بن شرقي ومروان عطية فى الدقيقتين 44 و72 ، ونجح "نسر" الأهلي في خطف السوبر السادس عشر بعد أداء قوي على الزمالك في قمة الكرة المصرية بالإمارات.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم تركي بقيادة حكم الساحة: خليل أموت (تركي)، حكم مساعد 1: جيهون سيسيجوزال (تركي) وحكم مساعد 2: عبد الله بورا (تركي) وحكم رابع: سهيل الملا (إماراتي) وحكم VAR: إستفان فاد (مجري) وحكم VAR مساعد: أنخيل بيو (مكسيكي).

تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: تريزيجيه ومروان عطية وأشرف بن شرقي وأليو ديانج وزيزو. 

خط الهجوم: جراديشار. 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد الله.

تشكيل الزمالك

أما تشكيل الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف فجاء مكوّنًا من: 

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي "الونش"، محمد إسماعيل، عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة، سيف جعفر، عبد الله السعيد، ناصر ماهر

خط الهجوم: عمرو ناصر، وشيكوبانزا، 

بينما ضمت دكة البدلاء كلًا من مهدي سليمان، حسام عبد المجيد، صلاح مصدق، أحمد ربيع، أحمد حمدي، أحمد شريف، خوان بيزيرا، سيف الجزيري، وعدي الدباغ.

وشهدت مدرجات ملعب محمد بن زايد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أنصار القطبين، في أجواء احتفالية مميزة تليق بمواجهة الكبار بين الأهلي والزمالك، وسط ترقب لما سيحمله الشوط الثاني من إثارة وأهداف في الطريق نحو التتويج بلقب السوبر المصري.

